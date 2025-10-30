支持者炸鍋狂罵挺貪腐 正國會為何集體力挺林岱樺？

正國會集體力挺林岱樺引發宣然大波。（圖片來源／信傳媒資料庫）

民進黨高雄市長初選激烈，正國會系統的外交部長林佳龍、立委王義川和新北市議員卓冠廷，昨（29）晚發文力挺涉及貪污助理費遭起訴的立委林岱樺，引發大批支持者炸鍋，蜂擁發文留言痛罵「挺貪腐」。

黨內人士分析，目前民進黨廉政會尚未對林岱樺祭出停權處分，因此她仍有參與初選的權利，正國會必須力挺到底。林佳龍今（30）日也說，林岱樺連任立委長達7屆，所以社會應該給予她一定的空間。

林佳龍挺林岱樺「不貪不取」，挨批像民眾黨挺貪腐

立委林岱樺涉及貪污助理費遭起訴，不過正國會掌門人林佳龍，及其派系大將立委王義川和新北市議員卓冠廷昨晚接力發文相挺，替林岱樺宣傳將在11月1日晚間舉辦的「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」。

其中，林佳龍更在發文中盛讚林岱樺為「優質立委」，並稱她「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，尤其「不貪不取」一詞，更是引發大批支持者炸鍋，紛紛留言痛斥林佳龍及正國會「挺貪腐」，並認為這句「不貪不取」就宛如民眾黨力挺涉貪柯文哲的那句「清清白白」。

正國會預告站台力挺林岱樺造勢大會。（圖片來源／信傳媒資料庫）

為何力挺林岱樺？林佳龍：應該給她空間

對於遭支持者罵翻，林佳龍今日赴立法院專題報告並備質詢時，事前接受媒體聯訪回應：「台灣是一個民主法治，而且保障人權的社會，所以我們支持林岱樺捍衛她自己的權利，在司法上去做好為她自己的辯護。」

林佳龍並強調，林岱樺是一個認真問政、深耕基層，且受到廣大人民支持的民意代表，連任立委長達7屆，所以社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。

林岱樺本人則回應稱：「自己可以承受任何攻擊，但請不要傷害我的朋友。」

正國會力挺林岱樺恐適得其反

針對正國會大動作力挺林岱樺，幾位民進黨內部人士都分析，這就是派系考量，因為林岱樺本身是正國會成員，所以正國會就情義相挺；而且儘管林岱樺涉及貪污助理費案，但目前民進黨廉政會尚未予以停權處分，因此她仍有參與初選的權利，正國會必須力挺到底。

不過，一位黨內人士透露，廉政會之所以遲遲未給林岱樺停權處分，是考量她涉貪案爆發之後，已經不可能獲得足夠支持來贏得初選，所以沒必要急著予以停權，但如今正國會大張旗鼓相挺林岱樺，並且引發支持者對於清廉的要求聲浪，廉政會恐怕無法再坐視不管，必須加速處理林岱樺案。

賴瑞隆回應有玄機，保留與正國會合作契機

有志參選高雄市長的立委賴瑞隆表示，初選是君子之爭，點到為止，不要傷了和氣。他也表示，林佳龍與自己熟識，常常給自己建議；跟王義川也交好，王從義大利回來時還特別帶「黃色小鴨船長」給自己，而卓冠廷則是他的學弟（板橋高中），大家互動都很良好。

立委邱議瑩受訪時則暗批，派系領導人公然在臉書上號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。立委許智傑也回應，各派系有自己的立場及想法，都表示尊重，而國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

