支持藍提「憲法判決可交人民公投複決」？民眾黨團：待討論

憲法法庭5位大法官19日判決《憲訴法》修正條文違憲，國民黨團22日赴北檢告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌枉法裁判等罪，且將於今日程序委員會出招，提出《公投法》修正草案，憲法法庭裁判可交由人民複決。面對民眾黨團態度，黨團總召黃國昌表示，還要進一步討論，但賴清德總統還有個不副署、不執行大絕招，大家都忘了嗎？

民眾黨團23日上午召開「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、委員劉書彬與會。

針對國民黨團要推《公投法》修正草案，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決，民眾黨團是否支持？黃國昌回應，這還要進一步討論。

黃國昌指出，此時討論這個事情充滿感傷，因為立法院委員會討論、院會討論、開公聽會、黨團協商到最後三讀通過，「但賴清德有個大絕招，大家都忘了嗎？直接不公布就好了，甚至不需要5位綠色司法獨夫出手，賴清德自己看一看覺得這法律明顯違反憲法，就吩咐（行政院長）卓榮泰不副署、賴不公布，立院做再多事情全是白忙」。

黃國昌提及，台灣現在就是這個狀態，可能很多人沒意識到，台灣現在憲政危機有多嚴重，但之所以民眾黨要大聲疾呼，就是擔心等到人民有感覺時，「一切都來不及了」。

