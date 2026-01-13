支持藍綠哪方當高市長？最新岡山區街頭民調結果曝

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，今（13）日民調結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩。而在近日，時常進行街頭民調的YouTube頻道「街頭有派對」，公布在高雄市「三山」之一的岡山區所進行的街頭市長民調，結果顯示，民進黨的支持度勝過國民黨。

賴瑞隆今天表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

「街頭有派對」昨天上傳最新一集《民意大對決》，當中前往高雄市岡山區岡山夜市進行街頭民調投票，本次投票共有兩題，分別是：「您支持哪方當高雄市長」、「您支持民進黨派誰參選高雄市長」，共計收集到50份樣本，投票進行時間為去年12月29日，而結果顯示，在問題「您支持哪方當高雄市長」中，民進黨獲得31票、國民黨19票。

調查單位：街頭有派對Youtube頻道

主持人：蔡宇傑

辦理時間：2025/12/29 18:30-22:00

抽樣方式：便利民調，高雄岡山夜市周遭，非隨機抽樣的街訪民眾

母體數：約230萬人（有投票權之高雄市公民）

樣本數：單集50位

誤差值：便利民調，並無誤差值之統計規範

經費來源：街頭有派對Youtube廣告收益

