支持蘆竹消防分隊救災救護工作 國際扶輪3502地區第二分區捐贈多項器材
為強化消防救災及救護能量，國際扶輪3502地區2025-26年度捐贈桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊多項專業救災救護器材，包含防毒面具、濾毒罐等救災個人裝備，以及輸液加溫器、救護包等救護器材，與救災器材水帶夾、戰術體能訓練器材等，協助消防人員在第一線執勤時能更安全、更有效率地守護市民生命財產安全。捐贈典禮於今(30)日上午舉行，由第三大隊長吳家豪代表受贈，並特別感謝國際扶輪3502地區的熱心支持與關懷。
吳家豪表示，消防工作肩負重大責任，無論是火場搶救、緊急救護或災害應變，均需要完善的裝備與充足的體能。此次扶輪社捐贈的器材，不僅能提升消防人員的執勤效率與安全，更讓第一線人員深切感受到社會的支持與溫暖。
國際扶輪3502地區第二分區的各級長官及社長幹部們共同出席此次活動，包括地區總監張玉斌、助理總監郭香蘭、副秘書長黃襄寧、副助理總監黃東華、地區游泳推廣主委張文龍，以及桃園西區扶輪社社長陳怡衡、桃園百合扶輪社社長葉千玫、桃園協和扶輪社社長當選人李俊敏、桃園中山扶輪社社長陳耀群、桃園西門扶輪社社長沈麗寬、桃園高爾夫扶輪社社長當選人吳曼甄等，共同見證這場充滿愛心與意義的捐贈儀式。
張玉斌表示，消防人員是城市安全的守護者，他們在每一次災害現場都冒著危險，扶輪社希望能以實際行動支持第一線英雄，讓他們擁有更好的裝備與環境去拯救更多生命。
消防局也特別致贈感謝狀予國際扶輪3502地區，感謝扶輪社各級長官、幹部及所有社友長期以來對消防工作的關心與支持。蘆竹分隊提到，這份溫暖的力量，不僅體現在器材的捐贈上，更彰顯了企業與公益團體對公共安全的共同承擔。
蘆竹分隊強調，未來消防局將持續與國際扶輪等社會團體保持緊密合作，共同打造更安全、更有韌性的桃園市。此次捐贈不僅象徵著愛與關懷的延續，更為城市的安全注入堅定的力量。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
投資人選擇變多 金管會提亞洲創新籌資平台
[NOWnews今日新聞]國發會今（30）日召開第134次委員會議，會中金管會提出「亞洲創新籌資平台」（AsiaInnovationCapital）推動計畫，該平台將建構更友善且具彈性的資本市場環境，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
陸國台辦添新發言人！經濟局長彭慶恩亮相 曾隨陳雲林訪台
今（29）日上午，大陸國台辦舉行例行記者會。在發言人陳斌華的介紹下，新任發言人彭慶恩首度亮相並主持記者會。中天新聞網 ・ 1 天前
綠茵生技再創佳績！ 三大自研原料勇奪烏克蘭國際發明展金牌
綠茵生技（6846）再度將台灣研發能量推上國際舞台！公司自主研發的三大專利原料Musslift™、 […]觀傳媒 ・ 1 天前
亞非論壇聚焦區域安全與跨境犯罪 國際執法合作再升級
在全球供應鏈與區域安全中扮演關鍵樞紐角色的台灣，面對跨境犯罪手段及安全局勢的不斷變化，該如何建構縝密的無國界犯罪防制網絡，為此，法務部調查局與外交部聯合主辦「2025台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，吸引來自45個國家、約300位司法、執法官員以及國際知名專家學者參與，深入探討跨境犯罪防制策略及執法合作模式。太報 ・ 1 天前
政府關門聯準會摸黑飛行 投資人不再預期12月也降息
美國聯邦準備理事會（Fed）週三（29日）在投票分裂的情況之下，決議降息0.25個百分點。聯準會主席鮑爾警告下次12月會議並非已經有了降息的結論，投資人大舉減碼對12月降息的預期，美國股市由漲轉跌。太報 ・ 1 天前
教育與科技跨域結合 打造校園永續新典範
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府教育局與中華電信股份有限公司今（29）日於后里國中舉辦「114年互傳媒 ・ 1 天前
「台北金融科技論壇」 臺銀分享「RWA實證」
【記者郭襄陽台北報導】為持續推動金融創新，臺灣銀行主導的「貴金屬業務RWA（真實世界資產）跨行聯合實證」專案，於本月由金管會指導，金融科技創新園區所主辦之「FinTechSpace Day聯合自主實證...自立晚報 ・ 1 天前
茶陶交融展生活美學 臺灣國際茶碗節匯聚全球陶藝家
第三屆「臺灣國際茶碗節?碗然宇宙」昨三十日上午在苗栗工藝園區隆重揭幕，展期至十一月十六日止。苗栗縣政府秘書長陳斌山親臨開幕現場，與來自世界各地的陶藝家、茶人及民眾一同走入茶碗的藝術宇宙，見證臺灣工藝與茶文化的國際交流盛事。茶碗節自二0一九年首屆以「一即一切」為精神起點，傳遞文化共好的理念；二0二三年則延續「善之流轉」的主軸，展現善念循環與回甘之美。今年第三屆更以提前舉辦的方式，象徵以熱情追回疫情期間延宕的時光，再次與世界相會，延續茶碗節的文化初心與國際交流。本屆茶碗節以「碗然宇宙」為主題，融合茶碗展覽、茶席展演、音樂表演、工藝課程、奉茶活動及假日工藝市集等多元內容，匯聚來自二十個國家、七十五位陶藝家的三百餘件精湛作品。透過茶碗這一微觀載體，開啟宏觀的藝術宇宙，展現人與自然 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
看不到天花板！鴻海領漲、台積電收1505元 台股收漲345點衝28294點
「那個男人」再度助攻了！美國華盛頓舉辦的秋季GTC大會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳大秀GPU加速計算、AI超級計算、量子融合運算及自動駕駛、電信與製藥領域AI工廠的最新布局，更重要的是，晶片先進封裝及測試有望漲價，今天（10/29）封測雙雄股價飆漲，日月光、京元電都一度飆漲停；台積電盤中也飆出新天價1515元。最終台股收盤上漲345.63點，收在28294.74點，寫下收盤歷史新高，漲幅1.24％，成交值為5780.09億元。太報 ・ 1 天前
中信銀日本子行投資KON TMK公司債 金額達2.4億日圓
中信金控（2891）於今（29）日17時13分公告，其子公司中國信託商業銀行日本分行The Tokyo Star Bank, Limited，完成對KON TMK公司債的投資，交易總金額達2.4億日圓。根據公告內容，該公司債屬於一般企業債券，並非與中信金有直接利害關係的標的。中天新聞網 ・ 1 天前
恐龍國際研討會召開！陸科學家預測：恐龍「復活」有望實現
大陸28日於上海舉行為期4天的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多位全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在一些差異，但在外觀和行為上可能相似。中天新聞網 ・ 19 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《最後一戰：戰役進化》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech ・ 18 小時前
AI還沒完台股高檔不怕追 這檔5年報酬飆漲近3倍！
台股近期維持高檔震盪格局，資金動能仍強勁，目前位在28000點上下震盪，自2022年底起漲至今年9月底，指數累計漲幅達100%，近年漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是受惠於大型雲端服務業者（CSP）資本支出擴張的台灣半導體與AI伺服器族群，然而，觀察歷史經典多頭行情，1990年代受惠網路狂潮，台灣加權指數狂飆151%，2000年代迎接房市榮景，大盤指數也漲了153%，若將本波漲幅與過去相比，仍屬相對溫和，未來多頭可期，建議投資人可布局以台股為重心的國泰台灣高股息基金，近3年報酬148.11%，近5年報酬296.21%，提高參與大盤成長的契機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中國際花海花毯節推經典動畫《飛天小女警》 議員籲引進國際觀光客
臺中市議會定期大會交通地政觀光業務質詢，市議員張瀞分關心很受民眾歡迎，「台中國際花海花毯節」今年何時舉行？觀旅局長陳美秀表示，「台中國際花海花毯節」11月8日至11月30日為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃開展，今年以卡通頻道的「飛天小女警」為設計主題。議員張廖乃綸、張瀞分、吳瓊華、聯合質詢（圖從左到右），張瀞分關心花毯節舉辦時間，陳美秀表示，年度花卉盛宴「台中國際花海花毯節」11月8日至11月30日為期23天，橫跨4個週末假日，很適合與旅行社合作，整合推廣山城深度旅遊，甚至引進國際觀光客，並結合山城的水果蔬菜花卉等農特產品行銷。陳美秀表示，今年台中國際花海花毯節推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台股終場漲345點收28294點締新猷 台積電收1505元再創新高
美國AI晶片大廠輝達在GTC技術大會（GPU Technology Conference）宣布，將與美國能源部合作打造7台人工智慧（AI）超級電腦，激勵台積電領漲電子族群，台股今天（29日）盤中衝至28395.31點續創歷史新高，終場收在28294.74點，上漲345.63點，寫下收盤新紀錄，漲幅1.24%，成交值放大至新台幣5780.09億元。權值股台積電盤中衝1515元新高，終場收1505元，同創新高。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
Fed雖降息1碼但鮑爾放鷹！美股道瓊微挫74點
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）在經過連續2天的議息會議後，於台灣時間週四凌晨宣布再降息1碼，為今年第2度降息，符合市場預期，並由12月起結束量化緊縮（QT）。惟Fed主席鮑爾（Jero...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 20 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 19 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前