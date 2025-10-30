支持蘆竹消防分隊救災救護工作 國際扶輪3502地區第二分區捐贈多項器材

為強化消防救災及救護能量，國際扶輪3502地區2025-26年度捐贈桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊多項專業救災救護器材，包含防毒面具、濾毒罐等救災個人裝備，以及輸液加溫器、救護包等救護器材，與救災器材水帶夾、戰術體能訓練器材等，協助消防人員在第一線執勤時能更安全、更有效率地守護市民生命財產安全。捐贈典禮於今(30)日上午舉行，由第三大隊長吳家豪代表受贈，並特別感謝國際扶輪3502地區的熱心支持與關懷。

國際扶輪3502地區第二分區希望能以實際行動支持消防員，讓他們擁有更好的裝備與環境去拯救更多生命。圖：蘆竹分隊提供

吳家豪表示，消防工作肩負重大責任，無論是火場搶救、緊急救護或災害應變，均需要完善的裝備與充足的體能。此次扶輪社捐贈的器材，不僅能提升消防人員的執勤效率與安全，更讓第一線人員深切感受到社會的支持與溫暖。

國際扶輪3502地區第二分區的各級長官及社長幹部們共同出席此次活動，包括地區總監張玉斌、助理總監郭香蘭、副秘書長黃襄寧、副助理總監黃東華、地區游泳推廣主委張文龍，以及桃園西區扶輪社社長陳怡衡、桃園百合扶輪社社長葉千玫、桃園協和扶輪社社長當選人李俊敏、桃園中山扶輪社社長陳耀群、桃園西門扶輪社社長沈麗寬、桃園高爾夫扶輪社社長當選人吳曼甄等，共同見證這場充滿愛心與意義的捐贈儀式。

張玉斌表示，消防人員是城市安全的守護者，他們在每一次災害現場都冒著危險，扶輪社希望能以實際行動支持第一線英雄，讓他們擁有更好的裝備與環境去拯救更多生命。

消防局也特別致贈感謝狀予國際扶輪3502地區，感謝扶輪社各級長官、幹部及所有社友長期以來對消防工作的關心與支持。蘆竹分隊提到，這份溫暖的力量，不僅體現在器材的捐贈上，更彰顯了企業與公益團體對公共安全的共同承擔。

蘆竹分隊強調，未來消防局將持續與國際扶輪等社會團體保持緊密合作，共同打造更安全、更有韌性的桃園市。此次捐贈不僅象徵著愛與關懷的延續，更為城市的安全注入堅定的力量。

