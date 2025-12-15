支持行政院不副署！林楚茵：藍白惡修財劃法違反舉債上限

政治中心／劉宇鈞報導

藍白在立法院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，又聯手停砍年金，傳府院高層定調將以「不副署、不公布」處理，恐創憲政首例。民進黨立委林楚茵今（15）日說，她支持行政院不副署，藍白惡修《財劃法》違反舉債上限，非常可怕。

林楚茵發文表示，藍白版《財劃法》真的非常可怕，毫不在乎國家財政，也不考量事權分配，就強逼國家「每年」舉債 「5638 億」給地方！若用比例來分析，國防特別預算 1.25 兆是分 8 年編列，平均一年不到 2 千億；但藍白聯手硬闖違憲財劃法，「一年」就要搶走半兆！這不光是違反公債法，更是掏空國庫透支子孫未來。

林楚茵直言，當天災來臨時，救命錢哪裡來？藍白負得起這個責任嗎？藍白毀憲亂政無下限！行政院已經無路可走，唯有「不副署」。藍白先無視憲法「立法權不得增加預算」的紅線硬闖財劃法、年改等，再惡意封殺「憲法法庭」。更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜拒絕院際協調，行政院溝通與救濟的路，全被藍白堵死。

林楚茵認為，面對這台國會失速列車，行政院本來就可以採取憲法賦予的自衛手段，畢竟本屆國會史上最亂，藍白如果不爽，她溫馨提醒：「行政立法本應互相制衡。藍白佔國會半數，要倒閣1/3 連署即可；這不是卓榮泰院長肯不肯的問題，是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題！」

林楚茵強調，既然國民黨號稱有 60% 民意，為什麼不敢面對最新民意？說穿了，藍白就是政治流氓。只敢在國會霸凌、癱瘓行政院，卻不敢面對解散國會新民意。支持行政院「不副署」！把最終決定權交回「人民」，絕不讓違憲法案綁架台灣！

