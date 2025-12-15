支持誰當高雄市長？柯志恩對決民進黨4人... 瑞豐夜市街頭民調竟這樣

2026年高雄市長選戰，民進黨初選提名已有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人競逐；國民黨目前則以立委柯志恩出戰呼聲高。有YouTube頻道近期在高雄瑞豐夜市周遭針對「國民黨柯志恩對決民進黨4人，高雄市民支持哪一方當高雄市長呢？」進行隨機街頭民調，結果顯示，柯志恩拿到25票、民進黨25票，雙方居然平手。

「街頭有派對」YouTube頻道14日公布最新街訪影片，拍攝日期為11月27日，地點在高雄瑞豐夜市周遭，隨機詢問民眾「國民黨柯志恩對決民進黨4人，高雄市民支持哪一方當高雄市長呢？」結果顯示，柯志恩拿到25票、民進黨拿到25票，雙方平手。其中民進黨25票裡面，邱議瑩8票、賴瑞隆6票、林岱樺5票、許智傑1票，另外還有5票是沒有明確要選誰。

支持邱議瑩的一位年輕人表示，「我應該會選邱議瑩，她給我的印象比較好一些啦。雖然她前面有一些爭議，但是她給我整體印象還算OK」。

支持柯志恩的一位正妹說，「因為我爸爸就是國民黨員，所以我支持我爸爸，就等於支持她」。同行的女性民眾表示，「我只支持有智慧的女人」。

有一位男生則直言，「當然是柯志恩，民進黨要做多久啦，稍微换一下好不好，做這麼多年了，換人做做看啦」。還有一位男生表示，「柯志恩講的比較有道理，可以給國民黨試試看」。支持許智傑的一位正妹表示，「智慧高雄、傑出城市，因為一直看到他，智傑第一名」。

不過，針對類似街頭民調是否準確，不少人也在網路上討論、甚至質疑。「街頭有派對」先前也曾針對去年總統大選開票結果比對檢討，進行檢討，其中曾提及有些人不習慣表態，也會影響結果。

