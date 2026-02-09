支持資源循環產業發展 環境部長提4大方向

環境部今天(9日)舉辦「114年度資源循環科研創新成果發表會」。

環境部部長彭啓明致詞。

環境部今天(9日)舉辦「114年度資源循環科研創新成果發表會」，展示循環處理、資源回收及永續消費三大主題，產、官、學、研超過3百人與會，有63件計畫發表，環境部部長彭啓明表示，政府未來將在法規、組織、科技及資金等四大面向推動循環經濟外，他也將在大年初五飛往歐洲，考察剩食、循環經濟等作法，希望為臺灣帶來新思維。

環境部部長彭啓明表示，我國綠色科技產業總體規模可達5,123億元，其中，循環經濟就占了1,688億元，年成長率達9%，是相當具有前景的產業，因此，政府將積極的從4大面向推動循環經濟，包括成立循環經濟諮詢會，廣納各界建言；完善法制基礎，推動通過《廢棄物清理法》與《資源循環推動法》，可明確推動廢棄物轉型及開啟循環經濟產業的新一波崛起；第三，資料治理與AI賦能，與台灣人工智慧學校合作開設「數位轉型班」，為臺灣循環產業進行專才培訓；第四，金融驅動，環境部成立綠色成長基金，協助產業轉型。

彭啓明部長說，將透過組織、法制、科技與資金四大政策，協助我國資源循環產業邁向新一波的創新，而學習腳步不停歇，他也將在農曆春節大年初五(2月21日)率領環境部人員前往歐洲，考察循環經濟、剩食處理作法。

環境部資源循環署為了加速我國資源循環技術發展與應用落地，透過補助計畫持續鼓勵公私立大學、研究機構與產業界投入研發工作，101年到114年已經補助287案創新計畫，近兩年度的補助，更是已經促成15件產學合作，帶動業者及衍生供應鏈擴置循環設備，同時帶動2億元投資，也開發40項創新循環產品及技術，為了讓產學交流，特別舉行發表會，現場也邀請企業或學校發表，例如沛德永續科技公司開發出智聯網舊衣回收機，並在百貨公司試行，單機常態運轉一年可處理超過10萬件舊衣，大幅減少人力負擔，也提高分類的準確度。