支持賴清德國安行動方案 林岱樺：高雄護國產業國強民富

林岱樺(右二)關切高雄螺絲產業近期遭遇的困境，政府不只是關懷，更要替產業找訂單。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今(26)日在記者會宣布1.25兆元軍購案，立委林岱樺公開力挺，認同總統主張「和平必須靠實力」，「投資國防就是投資安全」。林岱樺表示，她在國會率先提出護國產業，透過在高雄發展軍工、科技與海洋三大產業，響應國防自主，實現國強民富。

林岱樺表示，總統的具體行動，就是比照北約提高國防預算到GDP的5%，運用國內在高科技及製造上的實力，參與國防先進產業，這個主張與目前日韓、歐美的國防趨勢接軌，就是讓產業參與先進防衛武器製造，平時促進經濟，戰時保衛國家。

林岱樺認為，護國產業就是要幫助高雄的傳產，接軌先進的國防產業，例如，政府可善用高雄在金屬加工與半導體上的優勢，發展AI無人載具、天然氣海運等產業，可幫助自由世界在台灣部署非紅供應鏈，也可幫助民眾創造經濟與安全的雙贏。

舉例來說，中央已根據林岱樺的質詢，將研擬在高雄設置無人船基地，對於高雄造船與扣件產業來說，不只有機會接到獲得國防部的訂單，也可透過國防採購，帶動產業技術與人才的培養，讓高雄成為國際非紅供應鏈的製造基地。

林岱樺也關切高雄螺絲產業近期遭遇的困境，受到匯率升值與中國傾銷的雙重打擊，不少中小企業都在苦撐。她認為，政府該做的不只是關懷，更要替產業找訂單，而軍工就是高品質與高單價的產業。林岱樺表示，未來將到高雄個各政區，發表護國產業政見，為傳產找出路、為年輕人找頭路，也為高雄找到一條產業升級的道路。

