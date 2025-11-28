支持賴清德提1.25兆國防特別預算 謝長廷：反戰是反侵略不是反自衛

記者劉秀敏／台北報導

總統府資政謝長廷出席「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」（圖／記者劉秀敏攝影）

為因應中國對台安全威脅，總統賴清德近日宣布，未來8年將投入1.25兆國防特別預算，引發高度關注。總統府資政、前駐日代表謝長廷今（28）日表示他愛好和平，支持和平解決兩岸問題，也是反戰，但是反戰是「反侵略戰爭」不是「反自衛」。

謝長廷今日出席「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」時表示，現在事情很多，但很多事情台灣是當事人，不只是看熱鬧而要看門道，並從中提升知識及思辨能力。

謝長廷指出，日前高市早苗與立憲民主黨黨魁野田佳彥辯論時提及「日本沒有資格認定台灣歸屬。」高市早苗在國會這樣講，就可以知道，很多人說台灣屬於哪一個國家，但高市早苗明白指出「日本沒有資格、也不會去認定台灣屬於哪一個國家」，讓很多謠言都不攻自破。

謝長廷強調，其實幾十年來，日本首相都是這樣講，因為《舊金山和約》當中，戰敗國日本簽字放棄台灣的權利，但不能說台灣歸屬哪一國，高市早苗說出這番話，讓台灣人增加對國際法的常識，「我們是當事人，最近雖然很熱鬧啦，但不要被帶風向、誘導。

針對媒體關注賴清德提出1.25兆國防特別預算，謝長廷強調，他愛好和平，支持和平解決兩岸問題，也是反戰，但是反戰是「反侵略戰爭」不是「反自衛」，大家有時候搞錯了，說「要和平不要戰爭」，那就會任人宰割。他重申，自己反戰，是反對任何侵略戰爭，但不反對自衛。

