即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

總統賴清德11月26日宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，藍白立法院黨團不約而同要求總統赴立法院進行「國情報告」，現在卻傳出國民黨團總召傅崐萁加碼要賴總統「即問即答」而惹議。對此，民進黨立委王世堅今（3）日表示，他認為總統必須要至立法院進行國情與國防的一些報告，他相信以賴總統的能力，對國防、外交、兩岸了解的深入不是問題，絕對駕輕就熟，但他認為「一問一答」的形式，在現在國內的政治氛圍其實會對總統不公平。





廣告 廣告

立法院財政委員會今早9時在群賢樓9樓大禮堂召開第4會期財政委員會第10次全體委員會議，審查「銀行法第一百二十五條及第一百二十五條之四條文修正草案」，王世堅也於過程中短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您昨天有指出賴總統的表達可能不是那麼流暢，您認為他應該「抓大放小」學學前總統蔡英文？

對此，王世堅回應，他沒資格評論總統層級的事情，總統自然有身為領袖處事的方法，他昨天在直播節目中談到很多，「一年多以來我也受到我們黨內很多黨員支持，去擔任中常委，每個禮拜會遇到總統一次，他是我們執政黨主席，我是有感而發啦，好像小事太多，有些小事根本就...，有負責分層的授權嘛，就像是醫院一樣」。

他並以國內的分級醫療體制為例，小病看小醫院，大病看大醫院；同樣，國內大小政務太多，大事當然就是要由行政院長卓榮泰、賴總統來處理，其他比較不是、例行性的事情或甚至更小的事情，各部會分層負責，各部會下面還有各局處分大小事，那這個分層負責，他認為比較應該是這樣子。

王世堅透露，他年輕時曾做過事業，當老闆沒有在管零用金，而是看大金額，像是1個月、3個月，每個階段大支出是哪一些，小事情應該就授權出去；他認為賴總統過去在擔任台南市長期間，就是每一樣金額一定都要抓得一清二楚，很有專注力與責任心，「我認為責任感太重，也會導致說大小事情都要管」。

話鋒一轉，王世堅認為，這次1.25兆國防特別預算剛好是一個很好的機會，這就是大事，國家因應現在全世界時局的變動、兩岸的緊張對峙等，充實台灣的國防已不是台灣一個國家被要求而已，所有自由世界的國家，歐盟也提高其國防（預算）占GDP的比率，日本南韓都是一樣。

他強調，這個部分台灣在第一島鏈當然「責無旁貸」，更是要針對國防的精進，提出特別預算做一些特別的準備；而總統就是負責國防、外交與兩岸的大政策方向，「所以我認為總統是不是他的小事情就先放一邊，全神（專注）在這個部分」。

王世堅說，這個部分總統首先必須面對的是在野黨的質疑，「認為總統甚至必須到立法院來做一個國情跟這一些國防的報告」；但此部分涉及在野黨一直要求「一問一答」的方式，但過去已故前總統李登輝到國民大會時也非「一問一答」，而是「統問統答」，因此「一問一答」在國內的政治氛圍中，其實會對總統不公平。

他舉例，卓院長在接受總質詢時，部分在野黨的立委等於藉由那個時候發洩了一些私人的情緒，這其實是不好的，透過「一問一答」來做個人的一些質疑挑戰，那都不好，也無關國家大政，但他們卻佔據了國家最重要給立委質詢的時間。

王世堅強調，這樣的制度本來就是要保障台灣的民主政治，讓每一個立委能充分發言監督，而藉由「一問一答」本來可以更釐清事情，結果若被濫用、誤用，來發洩個人情緒羞辱總統或院長的話，就非常不好，最後爭執的就在這一點而已。

王世堅表示，立院朝野立委都會同意總統來立法院國情報告，由賴清德來進行國情諮商，報告國防特別預算，這是一件正面與好的事情，因為以賴總統的能力，對於國防、外交、兩岸了解的深入，相信對他而言這不是問題，絕對駕輕就熟，，他可以處理的很好，也可以說服立委同仁們，更可以說服我們社會大眾，這本來是好事，但是現在就是看在野黨要怎麼回應。

最後，王世堅說，在怎麼回應這件事情上，針對總統詢答是否適用過去的方式，或者是怎麼樣進行一個協商，總是大家把情緒、政黨私人恩怨放在一邊，而是來談國防特別預算本身，以及賴清德所肩負的使命，賴總統要為我們台灣國家安全，在未來幾年國防的布建，這是一個很重要很重要的專案。





原文出處：快新聞／支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平

更多民視新聞報導

中午來開匯／黃色小鴨翻轉高雄城市形象 粉絲盼賴瑞隆當選市長再次邀來台

中午來開匯／高雄市長初選「大賴挺小賴」？ 賴瑞隆：認識賴清德30年不可能介入初選

柯文哲Woman夾搜出清涼照！陳佩琪真實反應曝光

