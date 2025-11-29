即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

經濟部昨（28）日表示，已於27日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。對此，台北市長蔣萬安今（29）日回應，中央政府早應做好相關整體通盤規劃。





今早8時30分，蔣萬安在台北市副市長林奕華、教育局長湯志民等人的陪同下，出席台北市建安國小70週年校慶，並於行前短暫接受媒體堵訪。針對2027年重啟核電議題，蔣萬安簡短表示，他之前也說過，「電力即算力，算力即國力」，多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，中央政府其實早就應做好相關整體通盤的規劃。

關於後年可能重啟核二、核三議題，經濟部補充說明，兩廠的再運轉計畫預計在明（2026）年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。

經濟部表示，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。

經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。

核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。

經濟部強調，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另台電預計於明(2026)年3月提送核二、三廠再運轉計畫。

最後，經濟部說，核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」，而對於核能議題，也須滿足「三個原則」，會要求台電以最嚴謹的態度進行相關工作，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依核安會審查結果辦理，且仍須進一步社會共識。





原文出處：快新聞／支持重啟核電？蔣萬安：中央早就應做好整體通盤規劃

