支持防制詐欺！政院批小紅書：造成偵查困難

▲李慧芝批評，小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 內政部昨無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日批評，小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

針對小紅書被禁一事，李慧芝下午表示，為防制國人遭不法詐騙，使國人能夠安心使用網路平台，行政院於去年提出《詐欺犯罪危害防制條例》並經立法院三讀通過；為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

李慧芝指出，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

內政部警政署刑事局昨召開記者會，公布小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元，而依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

