支持限縮中配參政權？中配入籍6年改4年？ 侯友宜表態：國安必須兼具人道關懷

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

國民黨立院黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受國籍法規範、還要修法讓中配入籍年限從6年縮短成4年。新北市長侯友宜今（24）日上午受訪時強調，在國家安全維護之下也要兼具人道關懷，修法及內容討論都必須兼顧這兩者。

新北市長侯友宜今（24）日上午受訪時強調，在國家安全維護之下也要兼具人道關懷，修法及內容討論都必須兼顧這兩者。（圖／記者盧逸峰攝）

近期全國已經有五位村里長，因中國籍問題遭內政部要求鄉公所、區公所依國籍法規定解職。侯友宜今日表態，他希望大家能在國安底下，能讓在這片土地生活的人擁有各項權利，讓這裡能夠更好。

至於財劃法修法爭議未歇，侯友宜仍向中央喊話，認為應該把這一次財劃法的試算結果公布出來，讓大家做一個充分的討論，尤其像新北市人均預算已經最少了，在人口指標裡面又把權重從45％降到18％，而且表面數字不準，應該經過充分討論。

侯友宜強調，討論完之後大家要並肩往前走，而且這些都是人民納稅錢，唯有中央跟地方一起合作，談出一個最適合讓地方能夠發展、中央也能夠做事，這才是人民之福。



