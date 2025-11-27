支持陸配參選嗎？梁文傑示警「忠誠問題」：恐被中共要求提供情報

國民黨團總召傅崐萁先前提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，引發熱烈討論。陸委會副主委梁文傑也在下午記者會被詢問到陸委會是否支持陸配參選，他指出陸配若任公職會遇到「忠誠問題」。

梁文傑指出陸配若任公職會遇到「忠誠問題」。圖／台視新聞

梁文傑提到，陸配雖然取得台灣國籍，但他仍有PRC的國籍，而根據中共的反間諜法、國家情報法、國家安全法，三部法律都要求中國公民要配合情報工作，並要提供情報線索和證據，這是他們的義務。

梁文傑表示，如果一位陸配在台灣擔任公職，並且可以接觸到國家機密，我想中共方面一定會要求他提供相關線索、證據，「因此站在陸委會的立場，我們是在保護陸配實際上面對的矛盾與風險，從我們的角度來看，還是認為國籍法的單一忠誠原則還是要維護。」

至於提高定居年限或是參選門檻部分，梁文傑指出，兩岸條例歷年來是有一定改變的，最早是規定每年有多少配額，決定陸配可以取得台灣定居身分，但因為人數不斷增加，在朝野共識下就取消配額制度，改為定居6年。梁文傑認為目前並沒有改變的必要，「現在有人想要6年改4年，那我們可能更動陸配的其他權益，對於陸配來說未必是好事。」

梁文傑提到，就算改變了定居年限，但陸配一旦擔任公職，還是會遇到類似的問題，除非中共修改相關的法律，讓人民不必再配合政府，提供線索與證據。

