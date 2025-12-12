支持雙城論壇談小紅書！侯漢廷喊話蔣萬安：邀小紅書到台北落地投資

記者陳思妤／台北報導

侯漢廷喊話蔣萬安，爭取小紅書到台北落地投資（圖／翻攝畫面）

小紅書涉詐騙金額高達2.4億元，對內政部函請提出改善作為也已讀不回。新黨台北市議員侯漢廷今（12）日表示，這真實性存疑，海基會跟海協會沒有溝通，小紅書可能至今沒有收到信，不存在多次溝通但已讀不回的情形。所以他表態，支持在雙城論壇討論小紅書，希望台北市長蔣萬安邀請小紅書來台北落地投資。蔣萬安則回應，該反映的會來反映，一定站在市民權益的立場，透過雙城論壇管道來為市民發聲。

侯漢廷今天在台北市議會質詢時表示，很多議員關心說要在雙城論壇談小紅書，但蔣萬安說不能雙標，但這個答覆不夠完美，這只能罵民進黨議員，但他也支持雙城討論小紅書，蔣萬安就不能罵他雙標，因為他支持雙城論壇。

侯漢廷表示，雙城論壇是當今兩岸唯一官方交流，當中央政府無能為力，不能溝通時，才顯得可貴。他稱，中央說小紅書多次已讀不回，但這真實性存疑，海基會跟海協會沒有溝通，可能海基會的這封信根本傳不到海協會手上，小紅書公司可能至今沒有收到信，不存在多次溝通但已讀不回的情形。

不過，侯漢廷認為，如果在雙城論壇要談小紅書，有幾個前提，第一，要中央拜託北市府，北市府可以代轉信函，但如果市長自己做或是議員要求了就做，中央可能會說違反兩岸人民關係條例，會開罰。第二，民進黨議員要求應該做什麼的話，那應該請他們大力支持雙城預算，不該凍結。

第三，侯漢廷指出，內政部說小紅書沒落地，台北市政府應該可以為三百萬的用戶請命，邀請小紅書來台北落地投資。他說，招商引資是市府職責，小紅書作為跨國互聯網公司如果願意來北市投資、造福就業，當然是很好，可不可以考量爭取小紅書到台北落地？蔣萬安回應，該反映的會來反映，一定站在市民權益的立場，透過雙城論壇管道來為市民發聲。

