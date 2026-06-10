支持鞭刑公投？ 中選會副主委被提名人：有人說有違人道、打了還要治療
[Newtalk新聞] 對於國民黨立委可能提出鞭刑公投綁年底地方大選，中選會副主委被提名人沈淑妃今(10)日審查時表示，外界目前有提出有違人道看法，是否打了鞭刑，後續是否還要做治療，要付出健保等費用。她同意立院通過的公投案，中選會原則應該通過，不通過才是例外，但中選會還是依法有審查權責立法院所提的公投案，如果明顯違反憲法及憲法法庭的裁判，中選會本於依法行政，不應該通過。如果不是很明顯違憲。中選會應該予以通過。
立法院內政委員會今日審查行政院補提名3名中選會委員，分別是副主委被提名人沈淑妃，委員被提名人蔡維哲律師及法務部政次黃謀信。
行政院秘書長張惇涵說明，之前行政院提名7人，通過4人，3人沒有通過，目前中選會委員8人，比組織法的下限少了1人。所以，這次中選會補提名3人。其中，沈淑妃為前行政院法規會主委，從前行政院長孫運璿做到卓榮泰院長。
國民黨立委張智倫質詢沈淑妃，感謝沈對於國家40年的貢獻，「也很榮幸認識你，在這裡跟你請教」。也祝福她如果有機會擔任，要好好為台灣選舉事務貢獻經歷。
沈淑妃說，她今年1月屆齡退休，但對工作充滿熱情。所以，行政院徵詢時，她就很高興接受。
對於中選會的憲政獨立性，如果受到壓力如何拒絕，沈淑妃說，「擔任公職很久，我已經退休了，做什麼工作就要換了腦袋，要有那個樣子」，她也相信行政院應該不會干預。
對於公投綁大選，如何避免2018年排隊很長的問題，投票處要增加比例，沈淑妃說，要看今年公投提出來的案件。而一旁的選務處王曉麟，則說，現在選舉遮棚6個，應該要往上增加。
對於國民黨立委可能提出的鞭刑公投，沈淑妃說，外界目前有提出有違人道看法，是否打了鞭刑，後續是否還要做治療，要付出健保等費用。另外，鞭刑在刑法是主刑，還是附加的？也要考慮罪刑相當及平等問題。
張智倫質詢說，中選會會不會否決立院公投？游盈隆說「通過是原則，不通過是例外」？沈淑妃則說。「我的看法也是如此」，但公投法及中選會組織法，中選會還是依法有審查權責，公投效力是法律位階不能牴觸憲法、與憲法法庭的裁判。所以立法院所提的公投案，如果明顯違反憲法及憲法法庭的裁判，中選會本於依法行政，不應該通過。如果不是很明顯違憲。中選會應該予以通過。
而提案鞭刑公投的國民黨立委洪孟楷說，他的公投主文是重大政策方向或法律條文？沈淑妃說，應該是重大政策方向。
洪孟楷說，對於能不能讓人民用重大政策來創制？沈淑妃說，這要看公投內容而定。但洪孟楷則批評，這是自我矛盾。他說，台灣目前沒有身體刑，有表達不同的立場，都尊重。但如果說人民真的認為是說中華民國真的現在犯罪猖獗，有增加身體型的必要性，透過這麼大政策的創制，完畢之後，立法院、行政院還是要負起相關責任去修相關的法律，避免過於浮濫。人民的權利在於是說，如果他認為台灣有需要重大政策創制的時候，應該能夠來做一個公投。「我想這是直接民意的展示，被提名人該不否認吧？」沈淑妃認為是。
洪孟楷說，中選會在這個過程裡面扮演一個很重要的角色，並不是否決公投，而是讓公投能夠順利的進行，選務能夠順利的進行，「讓這個公投題目真真正正代表直接民意的展現被提名的應該不反對吧？
沈淑妃則說，「不反對」。
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