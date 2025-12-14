支持韓國瑜婉拒國政茶敘 國民黨：賴總統自己先心平氣和喝杯茶

國民黨表示，支持立法院長韓國瑜婉拒國政茶敘的決定。（資料畫面）

朝野僵局難解，總統賴清德日前邀請行政、立法、考試三院院長於明（15日）赴總統府進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜以需先取得立院各黨團授權後為由，幾經考量後決定缺席。對此，國民黨表示，支持韓國瑜婉拒出席，並對賴清德喊話，「賴總統，先心平氣和地喝杯茶吧」。

因應財劃法、反年改等修法帶來的憲政與財政挑戰，賴清德原訂於明（15日）上午在總統府進行國政茶敘，邀集行政、立法、考試三院院長會商。儘管茶敘形式是先前由韓國瑜主動建議並獲總統允諾安排，但他最終決定缺席。韓國瑜解釋，由於立法院為合議制機關，認為參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量後仍婉拒邀約。

對此，國民黨表示，全力支持韓國瑜的決定，更指賴清德執政以來，面對具有過半民意基礎之立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度，當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，然執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈「輸了卻不認帳」，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。

國民黨也說，今年以來，賴政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載的選民授權與民主正當性，此類濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出一種將國家治理視為政治遊戲的心態；且在罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難以不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。

國民黨認為，令人遺憾的是，在未對過去一年漠視民意、藐視立法權的作為做出任何實質反省之前，賴總統竟試圖透過所謂「國政茶敘」形式，將嚴重的制度衝突簡化為象徵性互動，「彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏」。最後，國民黨也向賴清德喊話，「賴總統，先心平氣和地喝杯茶吧」。





