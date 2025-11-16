支持高市早苗「台灣有事論」？民調揭日本民眾看法

國際中心／倪譽瑋報導

高市早苗提出，若中國攻擊台灣，日本政府會根據實際發生事態做判斷，不排除行使自衛權。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

近期日本首相高市早苗發表「台灣有事」一說，她指出若中國對台灣武力攻擊「可能構成存立危機事態。」此言論引起中方強烈不滿。至於日本當地民眾的看法，《共同社》展開為期2天的電話調查，民調結果顯示，受訪者中，贊成與傾向贊成「台灣有事論」的有48.8％、反對的則有44.2％。

高市早苗「台灣有事論」 引發中國當局批評

綜合《共同社》等日媒報導，10月時高市早苗曾提出，要增加經費強化國防；11月7日高市早苗在日本眾議院預算委員會上，再被問到台灣出狀況，是否可依《安全保障法制》行使集體自衛權？高市早苗表示，「台灣有事，即日本有事」中國對台灣發動攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅）。

不過，高市早苗也強調，日本政府會根據實際發生事態、具體個別情況做判斷。而她的「台灣有事」言論引發各界討論，除了日本政壇，中國方反應也不小，如中國駐大阪總領事薛劍揚言斬首高市早苗、中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也痛批她是「巫婆」。

日本民調：行使自衛權看法分歧 但內閣支持度升高

至於日本民眾對於高市早苗的看法，日本大型通訊社《共同社》15、16日進行全國電話調查，高市早苗喊出「台灣有事，日本可能行使集體自衛權」是否贊同？受訪者中，贊成與傾向贊成為48.8％、反對的則有44.2％。

除了調查高市早苗的「台灣有事論」，還有對她提出「增加防衛費以強化國防」的看法，受訪者中有60.4％贊成、34.7％反對。從整體來看，目前高市內閣支持率為69.9％，較10月她就任首相時增加5.5％；而不支持率為16.5％。



