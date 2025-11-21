支持高市早苗！夢多評論「胡瓜襲胸籃籃」：沒強迫你們看

夢多力挺國家首相高市早苗「台灣有事論」。（圖／翻攝自夢多Instagram）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機，在台發展的日本男星夢多（大谷主水）在社群發聲，力挺國家首相高市早苗發言，但他先前在胡瓜觸碰籃籃胸部新聞底下留言，也被網友批評不尊重女性。

夢多在Threads聲援日本首相高市早苗：「我們的首相做得好、超棒！對她非常的期待，希望台日關係越來越好，謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」台灣網友留言回應「是的，她絕對是近代少數堅強又有能力的女性，她代表了日本的精神」、「她是少數敢說出日本人民心聲的首相，連台灣人都支持她。」

夢多先前在小禎（胡盈禎）回應爸爸胡瓜襲胸啦啦隊女神籃籃新聞底下留言：「你們這樣講我們怎麼拍節目？我們提供給大家歡樂大家很辛苦，可能有些人不喜歡、有些人喜（歡）都可以討論，這是自由，但你們這些酸民，這樣子一直攻擊人心情會好一點嗎？可以一點點尊重，我沒有強迫你們看節目，希望一點點尊重給我們。」

網友將夢多留言截圖轉發到Threads，痛批他「什麼叫這樣怎麼拍節目 先學會尊重女性好不好啊」、「都2025年了，還有人不知道拿捏拍節目的尺寸？站在男性這方，我看不下去欸」、「利用女性的身體開玩笑叫提供給大家歡樂，這種歡樂不要也罷」、「節目要這樣拍回家挑糞算了，可悲台灣綜藝節目，跟日本的一樣只會搞低級」、「這咖這麼多年了還是個通告咖，真可悲。」

夢多留言開嗆網友。（圖／翻攝自Threads）

夢多留言開嗆網友。（圖／翻攝自Threads）



