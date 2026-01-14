支持高鐵延伸宜蘭！ 陳俊宇直言近8成民意支持籲政院速核定 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

近期針對外界對於高鐵延伸宜蘭有諸多討論，對此，立法委員陳俊宇今（14）日表示，身為宜蘭的立法委員，他全力支持這項改變國土空間規劃的戰略投資，北宜高鐵不僅僅是交通建設、更是串聯西部科技廊帶與東部慢活城鄉、落實全台「一日生活圈」的關鍵拼圖。

「宜蘭位處東部之首，交通一直是我們最關心的課題。」陳俊宇指出，未來高鐵不但使北宜車程大幅縮短、滿足旅運需求；中央政府也已經將宜蘭納入首都圈黃金廊帶，高鐵將進一步帶動東部產業的發展，促進青年留鄉。

「我們全力支持。」陳俊宇直言，本案經過多年的討論，通過完備的環評程序，更獲得地方上不分黨派、近8成民意的支持，絕非倉促決策。

「我們支持建設發展，但也堅持嚴格把關！」陳俊宇強調，他將持續督促中央相關部會，針對水源保護、農地影響及土地徵收權益進行充分溝通，並與未來的縣政團隊，完善宜蘭縣內的轉乘接駁及周邊發展的規劃。

陳俊宇也籲請行政院儘速核定，推動符合國家長期利益與鄉親期待的百年建設。

照片來源：陳俊宇臉書

