支持黃國昌推彈劾卓揆 國民黨：誤用副署權是嚴重憲政危機

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法惹議，立院民眾黨團總召黃國昌主張彈劾卓。國民黨文傳會主委吳宗憲今表示，任何包含彈劾等合法能救濟，或對現在政府提出抗議的方式，都沒有排除適用，會看時空狀況，有必要就做。

吳宗憲指出，看到一路以來憲政危機，民意機關三讀通過的法令，行政機關自行解讀違憲不執行，拿副署權對抗立法院都違反憲政制度設計，世界上民主國家也不會這樣做，不得不與政府對抗。

吳宗憲說，行政院對抗立院權限就是覆議，今天濫用、誤用副署權是嚴重憲政危機，執政黨把憲法與法令當自助餐，只挑想用的，不想用的一律違法也不當一回事，接近無賴政權。

廣告 廣告

吳宗憲批評，民進黨不民主又不進步，喊保障言論自由，卻侵害最嚴重，搞一堆網軍、水軍隨時出征討伐別人，限縮言論自由，逼人民不敢講話。

更多太報報導

北社稱「不副署」是維護國家正常運作 藍：憲法怎麼讀的？應回去重修

綠操作不副署逼在野推倒閣案 律師：賴、卓唱違憲雙簧推「帝制」

回嗆賴清德！鄭麗文「在野沒辦法獨裁」：就像男人不會生小孩