支持「外送專法」保障外送員最低工資？上萬人意見曝光

生活中心／倪譽瑋報導

攸關15萬名外送員的「外送專法」公聽會展開，外送員薪資、外送平台責任、合作商家抽成比例等皆為討論重點。（示意圖／資料照）

立法院今（6）日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會，針對外送員權益展開討論。Yahoo新聞為此展開線上投票，有破5萬人參與，關於外送員薪資計算的部分，29.5%認為外送員的薪水應比照一般勞工、要保障最低工資；14.8%認為外送員較辛苦，應高於最低工資；20.9％認為依照市場機制即可。

「外送專法」登場 平台責任、抽成、外送員薪資成焦點

立法院衛環委員會6日針對「外送專法」舉辦公聽會，主要討論外送員身分定位、薪資、外送平台責任、合作商家抽成比例等議題。立院外也有外送員團體訴求，工會指出去（2024）年外送業營業額已超過1500億元，但外送員薪水卻不高，甚至出現3單僅45元的低價，還得面對各式消費糾紛，這種惡性競爭讓市場秩序崩壞，必須以法律改善。

對於各方訴求，勞動部長洪申翰表示，近期有邀請交通部、經濟部等單位做討論，也有找外送平台及外送員開會。本次公聽會結束後，勞動部會進行最後一輪彙整，儘快提出行政部門版本送到立法院。

5萬多人意見 支持保障外送員但不希望漲價

對此「Yahoo新聞」發起線上調查，統計民眾對《外送員權益保障及外送平台管理法》草案的看法，有超過5萬人投票。首先，如果未來外送報酬每單至少1/3基本工資約65元，可能讓運費從65元起跳，是否會在用外送？44.2%表示不會繼續使用、13.1%會繼續使用、18.8％會減少使用頻率。

是否支持各黨團訂定外送專法，以職災保險保障外送員人身安全？有49.9%支持，但希望不要漲外送費、19.9%是支持，外送費漲價也沒關係、不支持則為7.1%。此外，有29.5%認為外送員的薪資計算應比照一般勞工，且要保障最低工資；14.8%認為外送員較辛苦，應高於最低工資；20.9％認為依照市場機制即可。

工會澄清：修法不代表調漲運費 呼籲全民監督

針對上述民調「65元起跳」的部分，全國外送產業工會澄清，「外送報酬每單至少基本工資約65元」與「運費從65元起跳」畫上等號是不正確的，報酬65元，本來就不是要全額由消費者來負擔，除非平台有意把自己應負責的費用（即外送員的基本報酬）全轉嫁給消費者承擔。

工會強調，立法院正在審查中的《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，是保障15萬名外送員、80萬合作店家、1500萬消費者權益的重大一步，「外送專法審查中，需要全民監督！」

