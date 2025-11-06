支持「鞭刑重懲詐騙」嗎？最新網路投票一面倒輾壓

為遏止犯罪氾濫，新加坡國會於4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑，相關議題引起討論。最新網路投票則顯示，在7500人參與下，有高達97%的參與者支持台灣效仿星國、以鞭刑重懲詐騙。

針對鞭刑相關話題，民進黨秘書長徐國勇昨（5）日指出，聯合國網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，可見台灣治安比日本好，在亞洲國家中只輸新加坡，因為該國有鞭刑，但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是個自由民主，而是一個半自由、半民主，並非完全自由民主的國家。

廣告 廣告

對於徐國勇的說法，國民黨立委洪孟楷直言非常不恰當，因為任何國家都有自己的治理方式跟層面，絕非任何人可以批評指點，「況且徐國勇還身為執政黨的祕書長，實在不恰當」。他痛批，徐國勇當過內政部長，台灣詐騙案居高不下，怎麼還可以沾沾自喜說台灣治安好？且新加坡被詐騙金額只有台灣的1/4，儘管如此，仍通過法律要將鞭刑適用於詐騙犯，反觀台灣司法總是輕放詐騙分子，到底還要縱容詐騙集團多久？

中天政論節目《大新聞大爆卦》今天在YouTube進行直播的同時，以「台灣是否要效仿新加坡鞭刑重懲詐騙？」為題發起網路即時意見調查，本次調查時間為下午2點起至4點結束，截至今天下午3點25分，已有7500多名網友進行投票，其中贊成者高達97%，反對者僅有3%。

【看原文連結】