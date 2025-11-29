支持2027重啟核三？ 蔣萬安：中央早該做好通盤規劃

台北市長蔣萬安市議會備詢。廖瑞祥攝



經濟部昨（11/28）表示，核三廠最快可望於2027年下半年重啟，並在換發運轉執照後開始運作。台北市長蔣萬安今受訪被問到（11/29）是否支持核三重啟，他說自己之前說過「電力即算力，算力即國力」，中央早就應該做好相關規劃。

蔣萬安今出席建安國小70周年校慶活動，並未直接回應是否支持和三重啟，而是表示「電力即算力、算力即國力」，強調多元穩定的能源組合對台灣產業及民生皆很重要，中央政府早就該做好通盤規劃。

根據經濟部的核准計劃，台電目前正進行核二、核三廠的現況評估，預計將於明年3月提交核安會進行審查，並計畫展開自主安檢，預估需要1.5到2年的時間才能完成，並取得換發運轉執照。

