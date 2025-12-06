支援副總統勤務24歲警交管遭撞！陳琬惠嗆綠：腦子只剩選舉

副總統蕭美琴5日前往宜蘭參訪，一名24歲林姓警員被召回執行交通管制勤務，不料遭一輛失控的自小客車猛烈撞上導致重傷。對此，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠痛批，大家並不反對有高官要關心宜蘭，但若是假視察、真輔選，只會凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

陳琬惠。（圖／中天新聞）

蕭美琴5日前往宜蘭，配合勤務被管制休假、召回的礁溪警分局24歲林姓員警，卻在控制號誌過程中遭一輛自小客車撞上，造成臟器外露、右大腿開放性骨折，被緊急送至陽明交通大學附設醫院團隊搶救，情況穩定，今天（6日）凌晨0時許已轉院至台北榮民總醫院。

蕭美琴今天受訪時表示，「我想家人發生事故，這種情緒跟難過，我們都非常的不捨，那至於排班的狀況，我想地方的警察局會再進一步的跟大家做說明」。

蕭美琴。（圖／中天新聞）

陳琬惠表示，希望該警員能早日康復，同時她也呼籲應儘快釐清事故原因，還給傷者及家屬公道。她並指出，自從民進黨提名林國漳參選宜蘭縣長以來，民進黨從上到下如何運用政府資源投入輔選工作，宜蘭人都看得很清楚。

林姓員警維持車流秩序時，一輛自小客車不明原因偏離路線，直接朝他衝來，巨力撞擊讓他瞬間重創倒地。（圖／中天新聞）

陳琬惠說，若有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，甚至要求基層員警加班進而發生悲劇，這不僅是糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

副總統蕭美琴、行政院政務顧問林國璋探視李耀全先生以及參訪頭城聖方濟安老院。（圖／總統府提供）

