支援救災疏運! 花蓮台鐵副站長車禍昏迷 鏟子超人幫集氣

花蓮台鐵志學車站盧姓女副站長，週四下班騎車回家發生嚴重車禍，目前仍然昏迷，家屬相當著急，上網徵求當時行車紀錄器。貼文一出，不少鏟子超人為她集氣，因為當時光復救災期間，她支援疏運工作，協助服務鏟子超人搭車，往返光復災區，讓大家印象深刻，紛紛湧入留言，祈禱早日脫離險境。

救護人員將傷者，抬上擔架，趕緊送上救護車就醫，不久前，女騎士發生嚴重車禍，讓目擊民眾快嚇壞。

而傷者身分也曝光，是花蓮台鐵志學車站的盧姓副站長！她11號晚上下班回家時，行經台9線木瓜溪大橋時，不明原因，突然倒地重傷，身上多處骨折、顱內出血，目前在加護病房，依舊昏迷，讓家人都好擔心。

雖然警方推測很可能是自摔滑倒，但家屬認為，木瓜溪橋剛蓋好沒多久，機車車殼沒有滑行擦痕，安全島上面也找不到撞擊點，因此趕緊發文，跪求民眾是否有行車紀錄器，釐清真相。

甜美笑容，盧姓副站長對乘客有問必答，當時花蓮光復救災期間，她支援疏運工作，協助服務鏟子超人搭車，往返光復災區，讓許多鏟子超人對她印象深刻，紛紛為她集氣，期盼她早日脫離險境。





