支援深入日本旅遊 台灣首創「迷你旅遊專門入口網站」正式上線
隨著赴日旅遊市場日趨成熟，消費者對個性化與深度體驗的需求大幅成長。由盈多亞邦股份有限公司（以下簡稱 IBC）推出的台灣首個迷你旅遊（Mini Tour）專門入口網站「日本迷你旅遊資訊中心」（以下簡稱本網站）已於日前正式公開（www.japanminitour.com）。該網站憑藉 IBC 累積多年的日本地方實地調查資源，期盼吸引更多台灣旅客藉由「深度微旅」深入日本各地的文化歷史核心。
79% 赴日旅客為自由行，小團深度旅遊需求浮現
根據日本政府調查，2024年台灣赴日旅客中，個人旅行比例達79%（非跟團旅客），顯示台灣旅客對迷你旅遊的需求日趨提升。然而，迷你旅遊安排過程較繁雜，許多大型旅行社並未積極經營。雖然，也有許多KOL分享迷你旅遊的影響和行程，並且深受台灣民眾的歡迎。但，由於缺乏實務行程規劃支援，使許多台灣民眾仍無法親訪這些景點。因此，IBC 期望透過本網站，補足資訊與實務之間的落差，成為消費者與旅行業者規劃日本深度旅遊的重要支援平台。
彙整 4,500 處實地調查成果，建立「深度微旅」參考架構
「日本迷你旅遊資訊中心」聚焦介紹九州、四國、東京、京都、大阪、東北等日本 10 個主要旅遊區域，主打 4 至 8 人的小型團體深度旅遊行程。不同於一般旅遊資訊網站僅彙整既有公開資料，本網站內容係以 IBC 長期進行的實地調查為基礎，精選尚未廣為台灣旅客熟知的日本地方特色景點，並同步彙整熟悉當地、且具備承辦少人數行程能力的台灣旅行社與日本當地接待公司，協助旅客與業者進行行程規劃與合作。網站所提供之資訊與瀏覽服務均為免費使用。相信未來本網站將成為消費者及旅行社規劃日本深度旅遊的重要助力。
IBC長期深耕日本地方調查，累積跨域實務經驗
本網站的營運公司 IBC（盈多亞邦股份有限公司，台北市）以日本約 70 個地方自治體為客戶，從當地魅力的實地調查著手，同時承辦當地接待公司的培育、示範行程的打造及台灣人導遊培訓等業務。該公司累積調查與採訪的地點累計達4,500處，本次從中精選出 850 處建立景點資料庫，並製作出 10 條示範行程並公開於本網站。此外，IBC 也公開符合台灣旅客需求的「迷你旅遊製作指南」，並將符合指南的迷你旅遊冠上註冊商標品牌「深度微旅」，作為旅客選擇行程的指標。
「日本迷你旅遊資訊中心」結合實體窗口，支援消費者與業者需求
在實際使用上，消費者可透過網站自由瀏覽，並由地圖介面進入各景點頁面，查閱包含原創照片集在內的相關資料。對特定行程有興趣者，可直接聯繫網站所列之合作旅行社進一步洽詢；仍處於規劃階段者，亦可前往位於 IBC 總公司（台北市長春路 328 號 7 樓之 8）的「迷你旅遊資訊中心」，透過現場資料與影音內容獲得進一步說明。對於尚未熟悉迷你旅遊操作模式的旅行社，亦可直接聯繫網站上所列之日本當地接待旅行社進行合作洽詢。
「日本迷你旅遊資訊中心」未來將持續優化，提供更好瀏覽體驗，並透過線上平台與實體諮詢窗口雙軌運作，支援消費者與旅行業者，共同推動更具深度與多元性的日本旅遊體驗。此外，本網站係由 IBC 受日本地方自治體及相關業者委託進行營運與申請，並未向台灣的旅行社或一般消費者收取任何費用。
迷你旅遊諮詢中心（迷你旅遊入口網站）
www.japanminitour.com
