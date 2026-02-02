支援皇翔布局海外不動產! 一銀主辦新加坡臺商HHI新幣4.7億聯貸 超額認購1.7倍

第一銀行推三大支持方案 力挺中小企業面對關稅挑戰。一銀提供



為響應政府新南向政策並支持新加坡當地優質不動產開發，第一銀行今天表示，旗下新加坡分行獨家統籌主辦臺商不動產開發商「HH Investment Private Limited」（HHI）新幣4.71億元(約合台幣11)聯貸案，亦擔任額度管理銀行，資金用途為支應開發「新加坡武吉知馬路土地 (Land Parcel 997)」之相關融資需求，超額認購1.7倍。

一銀表示，本聯貸案在彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行、台新銀行及中國信託銀行等金融機構踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成，最終募集金額達新幣8億元，超額認購1.7倍，充分顯現銀行團對公司經營實力的高度認同與肯定，以及對新加坡高端住宅市場發展前景之信心。

廣告 廣告

本案基地位於新加坡紐頓（Newton）核心區位，緊鄰紐頓地鐵站，為南北線與濱海市區線交會樞紐，並鄰近中央高速公路，交通條件便捷，周邊生活機能成熟，整體立地條件優越，具備高度開發價值。

HHI為皇翔建設董事長廖年吉於1994年以家族策略投資名義在海外設立，累積豐富不動產投標與開發經驗，其關係企業於新加坡牛車水及東海岸等地均有住宅開發實績；近期完成高級公寓「20BP」的開發案，展現從自行投標取得土地到成功開發的堅實實力。

第一銀行表示，長期深耕新加坡金融市場，積極擴展跨境授信與聯貸業務，新加坡分行自1977年設立以來，攜手當地市場共榮發展近49年，持續為臺資與跨國企業提供完整金融服務；皇翔建設為臺灣知名上市建商，早期以扎根新北市地區住宅市場為核心，隨著規模拓展，推案版圖已延伸至臺北市、桃園市等主要都會區，在大臺北地區累積逾60個建案。

更多太報報導

「華許效應」引外資大逃殺！新台幣連兩日重貶2.63角 今爆量32億美元

PwC看2026年併購趨勢 呈「K型」兩極分化

【一文看懂】華許若上任聯準會新主席 要怎麼面對6.6兆美元的「肥龍」？