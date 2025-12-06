支援蕭美琴勤務宜蘭員警受傷 葉元之：民進黨公私不分
宜蘭縣警察局1名24歲的林姓員警，昨天晚間在支援副總統蕭美琴行程的交通管制勤務時，在宜蘭頭城遭到廂型車猛烈撞擊，傷重送醫搶回一命。對此，國民黨立委葉元之直言，蕭美琴昨天就是民進黨的選舉行程，已公私不分到離譜的地步。
葉元之在6日中天節目「週末大爆卦」中表示，蕭美琴除了為員警集氣，應該可以做更多的事情，因為這位員警是因為蕭美琴而受傷，結果蕭美琴就是講一講而已，沒有一些具體實際的作為，他覺得可以看得出來，蕭美琴就是應付一下。
葉元之指出，這次確實就是民進黨的私人行程，當然總統府可以講蕭美琴是去關心宜蘭的農業，但問題是，蕭美琴是選舉目的的去關心，並不是真心想要知道國家可以為農民做什麼，所以副總統去關心。並不是，蕭美琴是為了要幫縣長候選人林國漳去搭一個舞台，所以帶著他去，否則林國漳沒有任何的職位，他去到底是幹什麼？他去幹嘛？
葉元之說，昨天座談會現場有民進黨立委陳俊宇，陳俊宇去，大家沒有什麼好批評的，因為他是立法委員，去關心農友的狀況，反映給政府這沒問題。但林國漳去是怎樣？他就是去選舉的，蕭美琴在那個場合還推薦林國漳。
葉元之強調，這就是妥妥的選舉行程，這是妥妥的就是為了要拉抬林國漳辦的選舉行程。
葉元之說，但他訝異的是說，民進黨現在是要把宜蘭勢在必得了嗎？現在才12月，明年才選舉，副總統已經這麼早就出來，要去幫宜蘭的候選人拉抬選情，而且還在禮拜五上班時間。
葉元之諷刺的說，他知道副總統是沒什麼事，副總統確實是沒什麼事，但也不要做的這麼明顯。蕭美琴平常沒有出現，大家沒有發現副總統沒有事，結果蕭美琴禮拜五在大家的上班時間跑去搞選舉，那確實這個副總統好像真的就是很閒。
葉元之指出，更不要講公私不分。昨天約那些農友的時候，有沒有動用公家資源去約。今天副總統辦公室要去，難道是民進黨宜蘭縣黨部約的嗎？還是有行政資源去約，農業部有沒有幫忙？總統府有沒有幫忙？如果有，動用那麼多公家資源去拉抬民進黨的候選人，這已經公私不分到一個很離譜的地步，不在乎外界觀感。
葉元之坦言，當然因為蕭美琴是副總統，假設有一些私人行程，因為畢竟就是副總統，所以蕭美琴即便是去做私人的事情，有維安措施，大家也沒有什麼好講的，因為身分特殊、是副總統。
葉元之認為，但是現在出事了，因為蕭美琴的私人行程，讓1名員警本來不用上班，然後被迫銷假去上班、受傷了，那是因為蕭美琴，蕭美琴不用做什麼其他的事嗎？例如國民黨立委王鴻薇直接講，蕭美琴應該要賠償。
葉元之質疑，平常如果副總統公私不分，必須有維安措施，大家也就睜隻眼閉隻眼，但現在出事了，例如員警後續的醫藥費、後續的賠償呢？民進黨可以當沒事嗎？國家、納稅人幫民進黨出嗎？今天民進黨搞選舉，然後納稅人去幫忙付賠償金嗎？這合理嗎？
