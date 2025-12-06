支援蕭美琴勤務遭撞！宜蘭24歲警一度傳命危 家屬淚崩：休假還貼班
昨（6）日下午6點24分，副總統蕭美琴結束宜蘭礁溪活動往頭城移動，在車隊抵達前，2名員警於青雲路二段進行號誌控管時，遭一輛黑色廂型車撞擊，其中一名24歲林姓員警來不及閃避，當場右腳開放性骨折、腹部撕裂傷，更一度傳出命危、血肉模糊，緊急送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救；不過林員父母抵達現場後，質疑「休假卻被叫來貼班」，現場一片沉默。
林員昨日值勤時遭撞，導致右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、更一度傳出因撞擊導致血肉模糊「臟器外露」，目擊者也指出，當時林員遭撞後整個人掉進水溝裡；據《自由時報》報導，經檢查，其腸胃系統完整，無臟器外露、器官嚴重破損情形，陽明交通大學附設醫院院長黃志賢也表示，經6大科別團隊進行手術、大面積傷口清創，林員傷勢已穩定，後續轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。
然而林員為38期警專生，從警已經4年，於宜蘭礁溪分局服務，女友得知消息後隨即趕往醫院，緊握著林員個人物品，滿是擔憂；林員父母也陸續趕抵醫院，母親表示，林父也曾任警察，好不容易在擔心了30年終於退休，如今兒子從警遭遇事故，只求平安。
對此，總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴得知消息已請政務委員陳金德、立委陳俊宇前往關心，內政部警政署督察室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等人也前往醫院慰問；不過面對慰問，父親當場質疑「兒子休假，為什麼還會被叫來貼班？難道沒有別人了嗎？」同時祈求「請盡量找醫療團隊，讓兒子能復原」，林母更一度在開刀房外哭喊「還給我一個完整的兒子」，現場瞬間沉默。
針對休假貼班一事，宜蘭礁溪警分局指出，因副總統前往宜蘭視察行程業務量增加，故調派休假警力支援；另礁溪警分局也於今（6）日上午9點召開記者會，說明事故經過及後續處理方式。
