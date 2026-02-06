支援追捕槍手任務 美警直升機不明原因墜毁...機上2人殉職

美國亞利桑那州一架警方直升機在支援處理「追捕槍手」事件時墜毀，造成機上2人死亡。事發於當地時間4日晚間，該名槍手當時正從多棟民宅屋頂向警方射擊。旗杆市（Flagstaff）警方表示，亞利桑那州公共安全部當時正提供「戰術空中支援」，不幸發生意外。

美國警方一架直升機在支持追捕槍手的任務時不幸墜毁。（圖／美聯社）

墜機事故中喪生的兩名人員分別為一名飛行員和一名警員兼護理人員，目前當局尚未公布他們的身份。官方並未說明直升機是否在墜毀前遭到槍擊，或是何種原因導致墜機。聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會將協助調查墜機原因。

根據旗杆市官員5日上午召開的記者會說明，整起事件源於4日晚間約20時30分接獲的一起家庭暴力報案。警方到達現場與受害者交談時，嫌犯突然從屋後持半自動步槍向警方開火，警方隨即還擊。

官員表示，嫌犯隨後爬上屋頂，並在將近兩小時內不斷從一棟房屋跳至另一棟房屋的屋頂，同時持續向警方射擊。據警方統計，嫌犯總共向警方和附近民宅發射了數十發子彈。

經過與警方的交火，嫌犯身中一槍，於當地時間晚間22時20分左右被逮捕，目前正在旗杆市一家醫院接受治療。官員強調，除了直升機上的兩名人員外，槍擊事件中無其他人員受傷。

當局尚未公布嫌犯身份，也未透露直升機墜毀與槍擊事件之間是否有直接關聯。亞利桑那州公共安全部表示，將與聯邦相關單位合作，徹底調查這起悲劇性事件的所有細節。

