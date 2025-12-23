支援逾2700家旅宿！OwlNest上半年營收年增20%、訂房金額破1億美元

[Newtalk新聞] 以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS），公布旗下 SaaS 型旅宿軟體服務 OwlNest 的營運表現。根據公司內部資料，OwlNest 於 2025 年上半年營收較去年同期成長約 20%，相較旅宿軟體產業的整體表現，展現穩健且具競爭力的成長動能。目前，OwlNest 已於全球支援超過 2,700 家旅宿業者，反映在產業結構性缺工背景下，自動化解決方案的採用正持續加速。

隨著全球旅遊需求逐步復甦，旅宿業者同時面臨長期人力短缺與營運成本上升的雙重壓力。產業數據顯示，勞動力供給不足已成為結構性問題，促使業者不再單純依靠擴編人力，而是加速導入可規模化、以系統驅動的營運模式。OwlNest 透過提供雲端櫃檯與自動化流程，包含自助報到、數位門鎖存取與自動化房務分配等，協助業者在不需等比例增加人力的情況下，維持服務品質與營運穩定度。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「OwlNest 展現的雙位數成長，反映旅宿產業正逐步將自動化納入核心營運標準。在面臨缺工、營運成本攀升的挑戰下，業者不再僅依賴擴編人力，而是更需要能穩定支撐日常營運、並可隨規模擴張的平台。OwlNest 正是為此而設計，我們也將持續強化其作為客戶核心營運系統的角色。」

奧丁丁指出，OwlNest 的採用範圍正持續擴展至多個市場，客戶對平台的依賴程度亦逐步提高，涵蓋訂房管理、入住流程與館內營運等日常作業。隨著平台逐步嵌入旅宿業者的核心流程，2025 年上半年透過OwlNest平台處理的實際訂房交易總額已突破 1 億美元，顯示其正成為客戶營運中不可或缺的關鍵系統。

奧丁丁進一步指出，奧丁丁將持續以審慎且有紀律的方式推進旅宿軟體業務策略，依客戶需求擴充平台功能，並確保營運方向符合監管要求與市場環境。關於 OwlNest 長期產品規劃發展與策略方向，即將舉行的財報電話說明會中進一步說明。

