支援青年就業最高補助4.8萬 陪伴近7千名青年就業

為協助第一次找工作的青年順利就業，勞動部三日表示，去年九月一日推動「支援青年就業計畫」，針對初次尋職或長期待業青年，提供多元的就業諮詢、職涯輔導及最高四‧八萬元實質經濟支持，採取線上申請便捷方式，陪伴青年穩健踏出就業第一步，目前已經陪伴近七千名青年進行求職準備。

勞動部指出，許多青年在畢業後面臨職涯迷惘、缺乏求職經驗等問題，影響求職信心與就業意願。為及早協助年滿十五至二十九歲，畢業後第一次找工作，且失（待）業達六十日以上本國籍青年踏出就業第一步，青年可以透過參加「支援青年就業計畫」，由就業服務人員提供多元和個別化的就業支持服務。