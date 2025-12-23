支援青年就業計畫 潮州就業助26人找到工作

潮州就業中心運用「支援青年就業計畫」，已協助二十六人找到工作。（記者陳真攝）

勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，自九月以來運用「支援青年就業計畫」，協助一百八十八人申請，並有二十六人順利找到工作。

潮州就業中心指出，今年十九歲的小杰（化名），高中畢業後便急著投入職場分擔家計，但受到國際情勢影響，許多公司都凍結人事，努力未果的他轉向該中心求助。

就服員除指導小杰面試技巧及媒合職缺外，也協助他申請勞動部「支援青年就業計畫」，讓他在求職的期間，領取到勞動部提供六千元的尋職津貼，最終在今年十月成功入職於家具公司擔任司機。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，勞動部的支援青年就業計畫，自九月實施以來，該中心已經協助一百八十八名青年申請，其中，已有二十六人順利找到工作！

楊采蘭說，只要年滿十五至二十九歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作連續達六十日的情形都可以申請該計畫。尋職期間每個月可申領尋職津貼六千元，最高發給一萬八千元；又若能在參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿九十日或一百八十日，就可分別申領就業獎勵金兩萬元及一萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給四萬八千元。