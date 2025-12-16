「支援青年就業計畫」補助最高4.8萬元 勞發署桃竹苗分署助青年安心求職

畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間運用「支援青年就業計畫」的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。





勞動部為協助初入職場的青年因應國際情勢對就業市場所造成的影響，於今年9月推出「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲本國籍未在學且連續60天未就業的初次尋職青年皆可參加，本專案提供實體及線上職涯諮詢、履歷健診、求職媒合等服務，協助青年做好求職準備、穩健踏入職場。另透過3階段尋職津貼及就業獎勵金的機制，支持並鼓勵初次尋職的青年積極就業。計畫啟動以來，桃竹苗地區已有1,239位青年成功領取補助。

初次尋職青年在台灣就業通網站「支援青年就業計畫」報名專區（https://gov.tw/Dgp）完成報名後，只要在90天內依規定接受就業輔導措施並完成求職提供相關紀錄，即可申請每月6,000元的尋職津貼，最多可領3個月，共1萬8,000元；如果在90天內順利受僱全時工作，並於該職務穩定就業滿90天或180天，就可分別申請2萬元及1萬元的就業獎勵金，兩項補助合計最高可達4萬8千元，協助青年能安心尋職、穩定就業。

廣告 廣告

畢業於弘光科技大學物理治療系的徐佩渝，在待業期間透過本計畫的協助，順利從求職新鮮人搖身變成物理治療師。她分享，尚未畢業時便從學長姐口中得知計畫內容；畢業後正值待業期間，她一邊準備物理治療師國家考試，一邊積極尋找職缺。放榜後，她立即至「台灣就業通」報名參加本計畫，並透過新竹賈桃樂學習主題館提供就業諮詢、職涯輔導與履歷健診等協助，進一步掌握撰寫精準且具吸引力的履歷技巧；後續在經過多次面試後，最終順利錄取衛生福利部桃園醫院物理治療科，成為一名神經物理治療師。

佩渝目前已穩定就業超過7個月，她感謝計畫提供的職涯輔導、履歷健診等協助，以及尋職津貼及就業獎勵等補助，讓她同時減輕初入職場心理負擔與經濟壓力，也分享非常喜歡現在的工作環境，讓她邊工作邊進修「畢業後一般醫學訓練（簡稱PGY）」，一步步累積臨床經驗，她期許未來在神經、骨科、心肺及小兒物理治療等領域能更專精，在執業環境能夠站穩每一個腳步向前邁進。

桃竹苗分署長賴家仁表示，近期國際經貿環境變動，部分行業實施減班休息或暫緩用人需求，剛步入職場的青年朋友將面臨職缺減少、適應期壓縮等挑戰。因此，鼓勵目前未在學且未就業達60天初次尋職的青年積極參與「支援青年就業計畫」，青年可透過台灣就業通網站線上申辦，運用該網站的「Youth職涯諮詢平台」或是本分署新竹賈桃樂學習主題館提供的「職業探索」、「職涯定向」、「履歷健診」、「模擬面試」等多元實體服務，獲得全方位支持，協助青年在競爭激烈的職場中找到屬於自己的立足點，自信踏入職場，更多計畫相關資訊可至台灣就業通計畫報名專頁查詢。

更多新聞推薦

● 冬季賞雲海 首選合歡山