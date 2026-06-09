支援青年就業 尋職津貼加就業獎勵最高補助48000
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記者鄭鈞云／基隆報導
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畢業季來臨，新鮮人陸續走出校園，開始思考人生第一份工作的方向。面對科技、服務、金融等多元產業選擇，不少青年雖準備投入職場，卻仍不清楚自己適合什麼工作，以及未來職涯該如何發展。為協助青年降低求職焦慮、精準銜接職場，勞動部推動「支援青年就業計畫」，透過職涯探索與就業服務資源，協助青年順利跨出職涯第一步。
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北分署表示，「支援青年就業計畫」適用於十五至二十九歲、初次尋職且未在學、未就業連續六十日以上的台灣籍青年，整合青年職涯發展中心及就業服務中心資源，提供職涯諮詢、履歷健診、面試準備及就業媒合等服務。青年參加計畫後，於九十日內積極尋職、完成就業諮詢並上傳求職紀錄，每月可申請六千元尋職津貼，最長三個月、最高一萬八千元；若於參加計畫九十日內成功就業，並受僱連續達九十日及一百八十日，還可分別申請兩萬元及一萬元就業獎勵金，合計最高可領取四萬八千元。
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新聞系畢業的子祺，畢業後面對媒體、行銷、攝影及影像製作等多元職涯選擇，一度感到迷惘，不知道該如何踏出求職第一步。在同學推薦下，他參加「支援青年就業計畫」，透過北分署青年職涯發展中心諮詢師的引導，重新盤點自己的興趣、專長與學習經驗。
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經過多次討論與探索後，子祺逐步確認攝影工作是最符合自身興趣與能力的職涯方向，並進一步運用就業服務中心資源，接受履歷健診、優化作品集，並進行面試演練。透過充分的求職準備，最終順利錄取攝影師職務，目前已穩定就業五個月。他分享：「透過計畫的協助，讓我釐清職涯目標，也讓跨領域求職更有信心。」
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