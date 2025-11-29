支援香港宏福苑大火 韓歌手GD捐款100萬港幣

（中央社首爾29日綜合外電報導）香港宏福苑近期發生大火死傷慘重，韓國歌手G-Dragon為了支援現場救援及重建，今天捐款了港幣100萬元；另外，韓國男子團體Super Junior也向發生洪災的泰國南部地區捐款。

韓聯社今天報導，G-DRAGON（GD，權志龍）的所屬經紀公司Galaxy Corporation表示，GD向香港宏福苑支援基金捐了港幣100萬元（約新台幣415萬元）。

GD請求基金會，將捐款用於協助公寓火災現場進行救援與重建的消防人員與志工。由GD擔任名譽理事長的JusPeace基金會，也將為消防人員與救災人員提供心理協助。

廣告 廣告

年度K-POP頒獎典禮MAMA Awards於昨天、今天在香港舉行，GD今天也會登台演出。昨天MAMA演出第1天，許多組表演藝人都佩戴黑絲帶並在致詞時表達慰問，且歌詞中有「火」相關字句的歌曲，皆臨時緊急修改後才進行表演。

此外，韓聯社也報導指出，韓國SM娛樂在泰國的合資公司SM True以及團體Super Junior，今天向遭受創紀錄暴雨導致洪災的泰國南部地區捐款300萬泰銖（約新台幣290萬元），作為洪災重建基金。

泰國南部近日遭遇300年來罕見的暴雨，已造成超過100人罹難。Super Junior在今天、明天於曼谷進行演唱會，他們表示，希望透過音樂當地粉絲傳遞慰問與鼓勵。（編譯：楊啟芳）1141129