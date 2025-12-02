支援香港火災救援台中陳允寶泉義賣悉數捐贈

▲陳允寶泉自由路總店3日營收，悉數捐贈「港澳台灣慈善基金會」，協助香港災民重建家園。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，七棟高樓大廈被大火吞噬，造成嚴重死傷及屋舍毀損，影響許多家庭生活。台中百年餅舖陳允寶泉支援香港火災救援，今日宣布12月3日起三天舉行義賣，自由路總店3日營收，悉數捐贈「港澳台灣慈善基金會」，協助災民重建家園。

陳允寶泉表示，近年來自由路總店接待許多來自香港顧客，不少人只要來到台灣台中，都會專程前來購買伴手禮。現下聽聞香港火災造成嚴重災情，內心感到不捨，希望在第一時間盡一份心力，陪伴長期支持品牌的香港朋友度過當前難關。

▲百年餅店陳允寶泉食品總經理陳溢輝，今天宣佈自由路總店義賣三天，所得全數投入香港火災救援，（圖／業者提供）

陳允寶泉第四代董事長翁羿琦表示，香港朋友一直是品牌很重要的客人與支持者，看到他們面臨重大災害，心裡很難過，雖然沒辦法到現場協助救災，希望能用台灣最真誠的方式，把力量送過去。她也提到，選擇與「港澳台灣慈善基金會」合作，是希望捐款能以最快速度、最直接方式送到受災居民手中。

陳允寶泉在國內外重大災難時，都會投入義賣與物資捐贈，包括 921 大地震、311 日本震災、土耳其與敘利亞地震、去年的花蓮震災到日前花蓮堰塞湖溢流等天然災害事件中，皆以捐款、義賣、捐贈物資等實際行動支持災民度過困境，此次為香港火災義賣，也延續百年餅舖「取之於社會，用之於社會」精神。

▲台中百年餅舖陳允寶泉支援香港火災救援，今日宣布12月3日起三天舉行義賣，自由路總店全品項營收全數捐贈。（圖／業者提供）

本次義賣項目，包括多項曾獲台中十大伴手禮金口碑獎、台灣百大糕餅伴手禮、台灣百大伴手禮、台灣烘焙大賞 TOP 30等獎項產品，如太陽餅、檸檬蛋糕、小月餅、御丹波等，以及自由門市販售的所有品項，希望能透過每一份選購，為災民帶來更多支持。

陳允寶泉强調本次義賣不以銷量為目的，而是希望集合每位消費者的一份力量，讓甜點的香氣化成暖心的支持。活動期間於自由總店購買任一商品，不論金額多寡，所有營業收入將全額捐出，期盼透過台灣民間力量，為災後重建帶來更多希望。地址:台中市中區自由路二段36號 電話:04-2222-2257。官網查看產品：

https://www.chenyunpaochuan.com.tw

