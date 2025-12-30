支援黨工、備戰2026 國民黨成立司法正義律師團

國民黨宣布成立「司法正義律師團」。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 因應大罷免期間以及罷免結束後，都陸續有國民黨地方黨部遭到搜索，並有多人遭約談或羈押。國民黨今（30日）召開記者會，宣布由超過70位執業律師成立「司法正義律師團」以協助國民黨工、黨員及支持者，也為了2026 年地方大選做好準備。

文傳會主委吳宗憲、葉慶元律師、徐豪駿律師以及發言人江怡臻等出席。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，國民黨不會只站在旁邊被動接招，將會拿出更實際的行動，成為大家的後盾。因此，成立「司法正義律師團」，就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。

吳宗憲批評，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院的大法官在人數不足的情況下，還可以開庭來做憲法法庭的判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。

吳宗憲表示，成立「司法正義律師團」是國民黨主席鄭麗文競選黨主席時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。國民黨中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

國民黨發言人江怡臻說明，成立「司法正義律師團」，這 70 多位律師只是第一階段，國民黨絕對不會對行政獨裁與司法迫害默不作聲，也不會讓黨工、黨員、支持者及充滿正義的任何一個人孤孤單單。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，不會只站在旁邊被動接招，現在就是要拿出更實際的行動，成為大家的後盾。

江怡臻也表示，可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的「綠色恐怖」，築起一道最堅固的防火牆。

