支柱倒了…聯結車運將「家人等不到」同事拉開車門才發現陳屍車內

記者洪正達／高雄報導

劉姓運將下班沒回家，公司收到家屬通報後循線找到車，但拉開車門後發現劉男已明顯死亡。（示意圖／記者洪正達攝影）

高雄市前鎮區6日發生一起死亡案件，現年56歲的大貨車運將晚間10點多將車輛停妥後便倒臥在車內，後來家人等不到人通報公司後循線找到車輛，拉開車門才發現劉男倒在車內，警方獲報趕來確認劉男已明顯死亡，初判沒有外力介入。

前鎮分局指出，草衙所於12月06日晚間10點15分接獲通報，指出在金福路上停車場內有民眾倒臥於車內，經員警到場會同警消查看，發現56歲劉姓男子已明顯死亡，身上沒有明顯外傷，初判無外力介入，通知鑑識人員到場蒐證後，已報請檢察官相驗確認詳細死因。

據悉，56歲劉男是一名聯結車運將，但6日晚間本該下班回到家卻遲遲沒有出現，家人通報公司後，公司隨即調閱車內遠端監視器後，發現劉男剛停好車後就倒在駕駛座，已沒有反應，警方獲報趕抵後，確認劉男已死亡，目前警方已依規定通報勞工局是否有超時或其他因素，目前全案正在深入調查中。

