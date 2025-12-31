支票跳票沒選票 楊曜籲陳光復：落實澎湖軍公教離島加成30％

針對澎湖縣長陳光復提高軍公教離島加給至30%，立委楊曜認為任務艱鉅。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今(31)日宣布，明(115)年軍公教離島加給，維持9790元，立委楊曜提醒陳光復縣長，必須兌現軍公教離島加給年資加成30%的大支票，如果政見跳票，選票就會大減。

楊曜表示，澎湖的軍公教離島加給，自從3年前在他獨自努力下，提高到每月9790元，就不可能再行調降了。楊曜對民進黨執政團隊這點基本的信心還是有的，但陳光復縣長提出加成30%，就是艱鉅的考驗。現在比較大的問題，就是必須在最短的時間內，結合湧言會派系領袖王定宇委員，共同向行政院爭取澎湖軍公教離島加給提高到30%，來實現陳光復縣長的政見。

這個政見如果不能完成，陳光復縣長將會失去軍公教人員的支持，連任無望！由於連任需要靠政績，沒有政績尋求連任者，就會處在劣勢中。馬公市長黃健忠在與湧言會掌門人王定宇委員會談之後，公開表態支持陳光復競選連任。

但這幾天，陳光復並未發表支持黃健忠連任的相關訊息，引發各種猜測。但比表態更重要的是，陳光復與黃健忠要怎麼互相支援拉抬，讓縣長、市長的支持度從本屆選舉只獲得3分之1左右的得票率，提高到2分之1，有實力可以在政黨對決中勝出，不再把當選機會寄望於藍營分裂。這種競選實力的提升，除了必須要2人互相合作之外，更需要各自的執政成績得到選民的認可。

