「一支美麗艦隊正駛向伊朗」 軍事專家曝川普盤算：循午夜重錘「雙航艦」模式夾擊

美國總統川普放話要對伊朗採取軍事行動，除了航母「林肯號」打擊群已抵達中東，他27日再稱「還有一支美麗的艦隊正朝著伊朗駛去」，情勢再升級。對此，軍事專家吳明杰認為，美方現在已有局部空襲伊朗能力，也可能待另一艘艦隊抵達後，以雙艦隊之姿發動夾擊。

吳明杰昨（1/28）在節目《年代向錢看》分析表示，川普27日在愛荷華州演講曝光在伊朗的部署，其中包含26日抵達中東的林肯號航母打擊群，至於另一支在路途中的艦隊，推測應是布希號航母打擊群，從美國東岸出發後，將穿越大西洋，進入地中海。

吳明杰指出，美國去年6月對伊朗進行「午夜重錘」行動時，也是動用了雙航艦，一艘是尼米茲號、另一艘是卡爾文森號。這次同樣派出雙航艦，也可能同樣採取同樣一東一西的方式，對伊朗進行夾擊。

至於何時動手？吳明杰認為，如果川普選擇有限度、局部的空襲，目前部署的林肯號、F-15E等戰機，這一兩天內就可以出手，但如果選擇大規模的空襲行動，可能要等到布希號抵達地中海東側，才能展開。

吳明杰說，川普在演講上還提到，去年空襲前，如果雙方達成協議，伊朗還可以擁有一個完整的國家，言下之意，就是他推翻哈米尼政權的心意已決。

因此，吳明杰表示，空襲之外，川普也可能選擇斬首、生擒哈米尼，只是哈米尼傳出一直躲在地下庇護所，使得斬首行動恐怕會相當困難。

另一方面，美方也在等待合作對象的出現，包含跟革命衛隊的高層合作。不過，媒體近期觀察下來，革命衛隊至今沒有半個人叛變，還於德黑蘭革命廣場掛起血洗美艦看板，大嗆美軍，因此，這部分挑戰性也非常高。

