支聯會受審 法庭播香港回歸前發言影片控顛覆

香港檢方26日在指控2位民主活動人士違反國安法的開庭陳述中，播放了多段反北京的演講片段，其中一些片段時間可追溯至近30年前。

香港過去每年舉辦燭光晚會，紀念1989年6月4日北京方面在天安門一帶對示威者的致命鎮壓行動，但這些活動近年來已被禁止舉辦。

曾是現已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」(Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China，簡稱支聯會或港支聯)領導人的李卓人(Lee Cheuk-ya)和鄒幸彤(Chow Hang-tung)，被控「煽動顛覆國家政權罪」正接受審判，最高可判處10年徒刑。支聯會過去負責主辦維園六四燭光晚會。

廣告 廣告

李卓人26日坐在被告席上，面色凝重，當法庭大螢幕播出他在1996年香港回歸中國的前一年，呼籲建立「民主中國」的畫面時，他一度以手抹眼。

激烈抨擊中國共產黨的言論，過去在香港司空見慣，但自2020年國安法實施以來，這樣的言論幾乎消失。

檢察官黎嘉誼(Ned Lai)否認這起案件是「政治審判」。

黎嘉誼代表的檢方團隊表示，他們將聚焦在支聯會自1989年成立以來，反覆呼籲「結束中國一黨專政」的言論，主張這構成顛覆國家政權。「結束中國一黨專政」是支聯會的核心綱領之一。

黎嘉誼並補充，68歲的李卓人和41歲的鄒幸彤，即使在國安法生效後，仍維持其政治立場。

一段2020年的影片顯示李卓人說：「我們堅持原則，決不退縮...我們一定要相信民主，並能實踐我們的信仰。」

本身是律師的鄒幸彤親自出庭辯護，並經常向旁聽席上的支持者微笑致意。

一段2021年5月的畫面片段中，可以聽到鄒幸彤說：「我們會繼續在香港，堅守六四真相，繼續對抗專政的抗爭。」

法庭上還播放了數十段其他畫面，顯示被告這些年來在燭光晚會、示威抗議和媒體採訪中的發言。

香港當局表示，國安法不會溯及既往。

李卓人和鄒幸彤因拒絕認罪受到審判，他們自2021年以來一直遭到關押。

鄒幸彤先前曾申請傳喚台灣社會學家何明修(Ho Ming-sho)作為專家證人，但遭到3名法官組成的合議庭拒絕。

本案的第三名被告，74歲的何俊仁(Albert Ho)上週認罪而免於出庭。本案審理過程預定持續75天。

國際特赦組織(Amnesty International)和人權觀察組織(Human Rights Watch, HRW)上週譴責這場審判是「篡改歷史」的企圖。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

香港支聯會顛覆案續審 鄒幸彤申請傳召台灣證人遭拒

香港支聯會涉違國安案開審 何俊仁庭上認罪