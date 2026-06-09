一支降溫遮陽傘平均要740萬！議員轟「等於一台保時捷」變打卡景點
台北市政府推動城市降溫計畫，規劃在信義區設置8支行人遮陽設施，民進黨台北市議員王閔生今（6/9）日質詢指出，設施工程費4966萬元，加上規劃設計監造費991萬元，總經費達5957萬元，平均每支遮陽設施超過740萬元，「等於放一台保時捷跑車在那」，要求市府說明高額經費的合理性。台北市長蔣萬安則回應，市府希望兼具公共藝術、安全及城市美學，相關工法、材料、安全性與耐用性確實需要相當經費。
民進黨台北市議員簡舒培昨（6/8）在臉書揭露，北市府規劃城市降溫人行遮陽傘計畫，預計裝設8支傘，工程費高達4966萬元，平均單支約620萬元，這還不包含991萬元設計費及監造費。
王閔生今日在總質詢進一步指出，若將工程費與設計監造費合計，8支行人遮陽設施總經費將近5900萬元，平均每支高達740萬元。他質疑，新北市設置第一座類似遮陽設施，一支僅約80多萬元，台北市的造型雖然比較美觀，一支卻高達740萬元。
對此，台北市都發局長簡瑟芳表示，該案當初討論時，因設置地點位於信義區，市府希望打造兼具美學與安全性的遮陽設施，並以公共藝術方式呈現。蔣萬安也表示，信義商圈具指標性，市府希望相關設施能同時兼顧公共藝術、安全及城市美學。
王閔生進一步追問，都發局對外新聞稿曾稱單支價格為146萬元，還包含傘體成本、機電、照明及排水等附屬設施，146萬元究竟如何算出來的？簡瑟芳說明，146萬元指的是傘體材料成本，並非完整設置費用；其他還包括加工、安座及附屬設施設備等成本。
王閔生指出，交通局設置路邊紅綠燈號誌燈桿，一支約100萬元，也具備防風、防颱及抗震等功能。相較之下，8支遮陽設施花費近5900萬元，平均每支約740萬元，若以此金額計算，幾乎等同一台保時捷轎跑車，將來民眾搞不好會跑去跟這些「跑車等級」遮陽設施合影，反而成為打卡景點。
簡瑟芳則補充，8支遮陽設施將依照不同點位的日照條件，模擬遮陽角度，並設計不同造型，也已經過市府內部相關程序討論。蔣萬安強調，包含工法、後續材料、安全性及耐用性等面向，確實需要相當經費，市府會兼顧城市美學與公共安全需求。
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