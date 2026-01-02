一支iPhone打造素人風 她是川普最強文宣武器

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普女秘書馬丁在幕僚群並不顯眼，但她拍下老闆於麥當勞炸薯條、在馬來西亞機場停機坪跳舞等，在社群媒體密集行銷川普，如今儼然共和黨一大最具影響力的文宣武器。

華盛頓郵報形容，30歲的馬丁（Margo Martin）能像特勤人員般近距接觸川普，也是這套已徹底改變川普溝通風格的社交媒體操作背後低調推手。

● 觀賞破億短影音為老闆圈粉 川普讚她最美攝影師

她憑藉一支iPhone，提供彷彿幕後直擊般的畫面，這種營造出的「真實感」正是最能引發線上互動的元素。馬丁拍的素材可由眾多知名右翼意見領袖組成的龐大網絡再製，轉化為迷因、Podcast片段與節目內容迅速爆紅，既強化川普與死忠支持者間的連結，也讓他保持在大眾文化中無所不在。

廣告 廣告

川普2025年秋天出訪亞洲期間，馬丁拍攝的直立式影片與照片，在她X帳號上累積近5000萬次觀看，在 @TeamTrump的IG與TikTok上更超過2億2200萬次，這都還不包括支持者自行轉貼的其他數百萬次點閱。即便視之為擦脂抹粉的民主黨人，也得承認馬丁這套很有效。

川普第一任時馬丁擔任新聞助理，卸任後她移居佛羅里達州棕櫚灘繼續為川普工作。馬丁因曾錄下川普出書的受訪音檔，後來在特別檢察官調查川普疑涉不當處理機密文件案時被傳喚。與老闆「共患難」經歷加上在川普圈內罕見的低調個性，使她與川普關係緊密，川普甚至在造勢活動稱她為「世界上最美攝影師」。

相較其他川普或白宮帳號經常分享高調、具爭議性的迷因與剪輯，馬丁發在X上的內容顯得相對「樸實」，多為適合手機滑動觀看的直式照片與影音。她的說明文字通常簡短，常用「必看！」「人民的總統！」等宣告性語句，也常使用紅心、美國國旗與大笑等表情符號。

● 旅遊網美手法接地氣 共和黨人人轉貼馬丁影片

這樣的基本操作方式，非常適合想自行製作內容的網路創作者，因為這些片段可自由使用、方便剪輯，不像專業新聞影片往往需向Getty或美聯社等新聞機構支付可觀授權費。

曾為2024年民主黨總統候選人賀錦麗操刀競選團隊社媒帳號的巴特勒（Parker Butler）說：「這其實就是為你的基本盤支持者提供他們最亟需的彈藥」。

華郵分析社群貼文後發現，自川普回鍋就任以來已有超過300個知名右翼意見領袖與政治人物提及馬丁、轉分享她的貼文，幾乎找不到有哪個共和黨意見領袖或政治人物沒轉貼過。這段期間馬斯克（Elon Musk）、共和黨全國委員會（RNC）及福斯新聞（Fox News）各自轉貼過馬丁的貼文10次以上。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，馬丁的內容能引起回響並成為福斯新聞黃金時段素材，在傳統對立式新聞採訪逐漸式微的當下，馬丁更顯獨特與不可或缺；其他盟友則將成功建立起與網上支持者的連結、放大白宮音量等歸功於她，這使馬丁影響力遠不止自身X帳號33.7萬追蹤者的規模。

川普2024年競選時的網路策略設計師布魯瑟威茲（Alex Bruesewitz）說：「馬丁無疑是當下最具影響力的社媒創作者之一，可能也是史上第一位白宮網紅。她觸及群眾的方式，我認為是之前任何一屆政府都從未做到過的。」

● 民主黨批精緻洗地 川普陣營認大巧不工

馬丁自己的社媒帳號上不全然是工作內容。她會在IG發布較私人的事物，形象介於旅遊型網紅與總統隨行夥伴之間；她的照片集與Reels影片中，有她在空軍一號與總統對坐、出訪時的幕後畫面，也穿插健身內容、演唱會影片，和她以鄰家阿姨身分出現的生活片段。

這種做法反映川普競選團隊與共和黨操盤手2024年大選期間採取的整體社群媒體策略：將政治與其他主題混搭，觸及投票意願較低族群。

賀錦麗副總統任內擔任她官方攝影師的柯恩（Azza Cohen）說：「馬丁有點是結合生活風格美學與知性美，幾乎就像個旅遊型網紅。」

柯恩表示，馬丁一支關於川普2025年8月在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁峰會的影片，就是典型的漂白與美化實例。影片剪輯方式與任何旅遊網紅無異，但內容卻有總統專機、軍機飛越、兩人握手及美俄國旗等政治畫面，「這在視覺上非常有效，因為這既把普丁正常化，也把川普與普丁的友誼營造得很自然」。

但川普政府的人完全不同意柯恩及民主黨人的觀點，認為馬丁作品之所以有共鳴，正是極致透明的展現。

李威特說：「這都是用iPhone拍攝、未經剪輯或加上濾鏡的影片，我想不出還有什麼東西能比這更不矯柔造作了，這些畫面就是即時地被發布、分享給全世界。」（編譯：陳亦偉）1150102