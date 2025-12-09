收中國關稅補貼對中貿易戰農民損失 川普政府亮出鈔票對決中北京「大豆武器化」策略

美國總統川普美東時間12月8日在白宮舉行農民圓桌會議，正式宣布推出總額120億美元的農業援助方案，資金來源為對中國等國徵收的關稅收入。此計畫被白宮定位為「農民橋樑援助計畫」（Farmer Bridge Assistance Program），為因貿易戰、通貨膨脹與市場波動而陷入銷售困境的農民提供即時現金支持。



川普在會中親自說明：「120億美元是一筆非常大的金額，這筆額外的援助將為農民帶來確定性。」他強調，這筆錢完全來自關稅收入，而非納稅人的一般稅收。

優先協助在大豆與高粱領域受創農民



美國農業部長布魯克．羅林斯（Brooke Rollins）在同一場合補充細節，表示其中110億美元將直接撥入「農民橋樑援助計畫」，針對種植玉米、大豆、高粱、棉花、小麥、稻米與馬鈴薯等行作物的農民發放一次性補助；其餘10億美元則保留給特色作物（specialty crops）種植者。

白宮官員在正式宣布前匿名透露，這筆資金將優先協助在大豆與高粱領域受創最重重的農民。中國長期是美國大豆最大出口市場，過去每年吸收美國大豆出口量超過一半，但自貿易戰升溫以來，中國大幅減少採購，轉向巴西與阿根廷。

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）12月7日接受CBS《面對國家》（Face the Nation）專訪時表示，雖然10月川普與中國領導人習近平在韓國會晤後，中方承諾年底前採購至少1200萬公噸美國大豆，並在未來三年每年採購2500萬公噸，但截至目前中國實際採購量僅約280萬公噸。貝森特說：「價格尚未回升，因為中國在談判中實際上把我們的大豆農民當作棋子，這就是為什麼需要這筆橋樑補助。」

這次120億美元的援助規模，約等於2024年美國對中國大豆出口總值，也相當於2024年美國對中國農產品出口總額的一半。

農民要求讓市場重新運轉起來



多名與會農民對援助表示感謝，但同時指出政府補助只能解燃眉之急，無法取代正常市場銷售。美國大豆協會（American Soybean Association）主席、肯塔基州農民凱勒布．拉格蘭德（Caleb Ragland）會後受訪時表示：「這是個開始，但我們需要找到其他資金來源，更重要的是讓市場重新運轉起來，那才是農民真正的謀生方式。」

愛荷華州農民羅布．尤沃特（Robb Ewoldt）目前種植2000英畝，其中僅160英畝為自有土地。他表示已開始出售非必要農機，並考慮兼職開夜間貨車來增加現金流。尤沃特說：「我不想讓我的孩子承受我和太太現在的壓力。」農業界普遍擔憂，若今年多數農民無法收支平衡，將加速產業整併，大型工業化農場持續擴張，家庭式小型農場與年輕農民生存空間進一步被壓縮。

川普政府過去在2019年貿易戰初期曾提供超過220億美元農民援助，2020年則因疫情與貿易戰雙重因素，提供近460億美元補貼，創下歷史新高。

除了糧食作物，川普同時面臨牛肉價格飆漲的民怨。美國牛群因長期乾旱持續縮減，墨西哥牛肉進口又因寄生蟲問題受限，國內需求卻居高不下，推升牛肉零售價格屢創新高。川普表示將開放更多阿根廷牛肉進口，並已要求司法部調查他所稱的「外資肉品加工廠哄抬價格」行為，雖未提供具體證據。

尚未公布具體申請流程與發放時程



12月6日，川普已簽署行政命令，指示司法部與聯邦貿易委員會（FTC）針對整個食品供應鏈－包括種子、肥料、農藥與農機設備－展開反競爭行為調查，並授權必要時採取執法行動或制定新規範。

目前白宮與農業部尚未公布120億美元援助計畫的具體申請流程與發放時程，但多名國會議員表示將加速相關立法程序，以確保資金在2026年種植季節前到位。



責任編輯：許詠翔



