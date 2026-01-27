收中獎發票通知！他點進官網1.6萬飛了 一票苦主驚：差點上當

生活中心／游舒婷報導

詐騙集團手法日新月異，一定要提高警覺！一名網友就在網路上分享，自己收到ｍomo購物平台的電子郵件，郵件稱他的發票中獎，請他上財政部網站填寫相關資料，網友一步步操作，結果16680元就這樣不翼而飛，讓該名網友相當傻眼。

有詐騙集團假冒momo名義發送假電子郵件。（圖／取自momo官網）

網友在「爆料公社公開版」發文指出，自己收到一封Mail稱雲端發票中獎，並附上以假亂真的財政部網站，網友進去填完相關資料後，就被騙了16680元，這讓她相當懊惱，直呼「我太笨了！」

貼文一出，不少網友都回報，自己有收到類似的郵件，由於財政部的假網站做得太真，一開始還相信了，但一看到要輸入信用卡號心中警鈴馬上大響，事後查證，該電子郵件真的是詐騙郵件。

財政部假網站做得超像。（圖／取自momo官網）

而momo官網也有發出宣導資訊，指出近期發現有不法分子假冒「momo 購物平台」名義寄送「發票中獎」詐騙郵件，誘導民眾點擊信中連結，進入偽造網頁並輸入信用卡卡號等個人敏感資料，具有高度風險，請務必提高警覺，官網也給出三個步驟以免落入詐騙陷阱：

1.請務必確認寄件者信箱是否為「財政部電子發票平台」官方信箱：einvoice@einvoice.nat.gov.tw

2.如需確認發票資訊，建議透過財政部官方網站查詢資訊：https://www.einvoice.nat.gov.tw

3.切勿點擊陌生連結、下載附件或提供敏感資料。

4.提醒您保持警覺，避免財產損失。如有疑問，請立即撥打momo客服電話查證或165反詐騙專線通報。

