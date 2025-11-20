收中華戰略學會百人入黨名冊 鄭麗文：二二八受難家屬也入黨

國民黨主席鄭麗文出席中華戰略學會舉辦的丘念台抗日紀念講座。 圖：擷取自鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（20日）出席中華戰略學會舉辦的丘念台抗日紀念講座，並接受該學會送上「百人入黨名冊」，再逐一親頒黨證給每一位新入黨的國民黨員。鄭麗文提到，其中有位黨員今年已經超過80歲了，是二二八的受難者家屬，該黨員以前並非國民黨的失聯黨員，而是此生第一次決定要參加國民黨。

鄭麗文表示，中華戰略學會長久以來關注國際情勢、國家戰略、兩岸關係，這些也正是國民黨最重視的，感謝中華戰略學會響應她號召的百萬黨員入黨活動，在短短20天內就招募了超過百位黨員，展現了絕佳的行動力和執行力。

鄭麗文表示，本來台海就被全世界公認是最危險、最緊張的地區，如今東北亞的局勢更是一觸即發，很有可能昨日還風平浪靜、明日就戰雲密佈。因此，領導人的態度可謂「一言興邦，一言喪邦」，她們希望台海無事，因為台海無事、不只日本無事，全世界都無事。

鄭麗文接著提到，日前她與日本代表片山和之會談時，對方提及國民黨總理孫中山、總裁蔣中正都和日本有非常深的淵源。8年抗戰爆發，他們在蔣中正的帶領下，付出極為慘痛的代價才贏得了艱困的勝利；而在台灣，他們歷經50年殖民的血淚歷史，光復之後仍歷經許多波折與風雨。因此，今天他們絕對不能允許任何戰爭發生在台海，這是中國國民黨最堅定莊嚴的承諾。

鄭麗文再提到，昨天她和民眾黨主席黃國昌的會面，絕對是民主歷史的重要一刻，兩個不同政黨的領導人能夠開誠布公的坦承相見，絕對是難能可貴的，因為當前的局勢不容許我們顧及小恩小義、小私小利；國家大義、區域和平、人類的福祉才是我們真正該著眼的重點。

對於中華戰略學會送上的「百人入黨名冊」。鄭麗文表示，其中有位黨員今年已經超過80歲了，對方是二二八的受難者家屬。，以前並非國民黨的失聯黨員，而是此生第一次決定要參加國民黨。現在她們堅定的走在和解這條路上，面對歷史的真相，是為了撫平傷痕，而不是繼續撕裂它、或者在傷口上撒鹽。唯有如此，她們才能在台灣擁抱著大愛與和平，不讓仇恨在這片土地蔓延、更不能讓任何的撕裂和對立在台灣找到生根發芽的空間。

鄭麗文強調，請各位相信她的決心，因為只有這條路，台灣才有活路，台灣才有未來，年輕人才能夠安身立命。而且她相信，這是正確的道路，也是對台灣人民有利的道路。他們相信，不只兩岸的和平是他們堅定的嚮往，而且全世界都支持他們以對話取代對抗、維繫穩定與和平。

