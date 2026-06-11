收中1000元發票信超興奮！樂團成員爆料險遭騙還被嗆聲

傻子與白痴宣布即將開唱。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

憑藉專輯《姿態》橫掃金曲獎五項提名、奪下金曲獎第 35 屆最佳演唱錄音專輯獎的傻子與白痴，近年活躍於各大國際音樂節，以乖張前衛的音樂美學奠定獨特指標。今年迎來成團第11年，正式宣布展開《笨笨的事情 Foolish Things》2026 Live Tour 北中南巡迴演唱會，將於8月陸續登場。

談及《笨笨的事情》的概念，他也提到日前看到 Radiohead 主唱 Thom Yorke 曾在訪談中說：「如果人們停止聽傷心的歌，也許代表他們停止思考了。」這句話讓他深受觸動。他表示：「《笨笨的事情》是一種溫柔的自嘲。我們想說的不是笨有多糟，而是『笨』有時候是一種選擇、一種路徑，而不是缺陷。希望來到現場的人，都能感受到自己的笨，是被理解、被接納的。」

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而談到生活中的「笨笨的事情」，團員們也毫不客氣互相爆料。蔡維澤日前收到一封「電子發票中獎一千元」通知信，一度信以為真，甚至興奮衝出房門向室友分享，最後才發現只是詐騙郵件；鼓手維均則立刻補上一槍：「而且他到現在還是不會煮泡麵加蛋。」

回顧十多年樂團旅程，從18歲走到28歲，團員笑說，堅持玩團本身或許就是一件不太聰明的選擇。但正因為一路上總是選擇自己真正想做的，而非最容易的路，才慢慢成為今天的傻子與白痴。蔡維澤也笑著對過去的自己喊話：「傻瓜，真是一群令我自豪的傻瓜。」

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