收件人竟是川普、祖克柏！AIT驚收可疑包裹 防爆小組到場結果曝光

美國在台協會台北辦事處今日上午收到不明包裹。（翻攝Google Maps）

位在台北市內湖的美國在台協會（AIT）台北辦事處，18日上午收到一件來路不明的可疑包裹。由於外觀與收件資訊相當異常，AIT基於公共安全考量，第一時間通報警方處理，轄區內湖分局隨即派員到場，並通知刑事局防爆小組協助檢視，現場一度提高警戒。所幸經防爆人員確認後，包裹內並無爆裂物，虛驚一場。

可疑包裹從哪來？為何引發高度警戒？

警方初步了解，該包裹為1只紙箱，外盒以英文標示收件對象，竟寫上美國總統川普（Donald Trump）及臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）的名字，內容明顯不合常理。AIT人員發現後高度警覺，擔心涉及爆裂物或其他危險物品，立即通報警方，避免潛在風險擴大。

廣告 廣告

內湖分局接獲通報後迅速到場封控，刑事局偵5大隊防爆小組也隨即抵達。經專業程序打開檢視後，確認紙箱內僅有雜物與垃圾，未發現任何爆裂物或危險物品，現場警戒隨後解除，包裹則交由轄區警方接手後續處理。

包裹無害 AIT業務是否受影響？

AIT隨後說明，警方已於現場完成初步檢查，確認包裹並無危險，感謝警方的密切配合與迅速處理，也肯定第一線人員的專業應變能力。不過，因應突發狀況，AIT原訂18日進行的所有簽證面談，已統一改期至19日同一時段；若申請人無法出席，須透過「GSS」簽證預約網站重新預約，後續也將開放更多名額。

另外，美國公民服務處（ACS）原有預約行程，已調整至18日下午1點進行，若無法到場，須另行聯繫重新預約，其餘業務則維持正常運作。至於該可疑包裹的寄件者身分，警方表示已著手追查，將進一步釐清來源與動機。

更多鏡週刊報導

柯文哲案庭外喊阿北騙錢 庭內小沈被指遭押像畜生

才閃電請辭就出事！ 前台南消防局長李明峯刀傷倒臥摩鐵急送醫

蝦皮聊聊變外遇工具！人妻偷情互叫寶貝狂送愛心 羞喊「中午後做容易高潮」